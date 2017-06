Oana Roman vorbește despre relația cu soțul ei, la mai bine de trei ani de când s-au căsătorit. Se pare că în prezent, lucrurile s-au așezat în viața lor, mai ales că Marius Elisei și-a găsit un loc de muncă, iar vedeta are trei job-uri.

Oana Roman vorbește despre relația cu soțul ei, după ce toată lumea a spus că au probleme în căsnicie. Invitată în cadrul emisiunii de la Antena Stars, fiica lui Petre Roman a vorbit sincer despre cum decurg lucrurile în viața ei.

” În ultima vreme, avem această problemă că, eu lucrând, uneori am treabă seara. El când vine de la servici ori vine cu mine şi cu ea, ori stă cu ea acasă. Job-ul lui e solicitant. Trebuie să fie acolo pe la 9 şi termină pe la 7 seara. Îi place foarte tare. Eu când l-am cunoscut el muncea. El a muncit de la 15 ani. E foarte încântat şi colaborez şi eu cu firma unde lucrează”, a povestit Oana Roman la Antena Stars. „Eu am 3 job-uri. Lucrez şi pe online, postez pentru cineva, am job-ul meu cu evenimentele şi pregătesc ceva cu Laurette acum, un nou proiect. Este vorba de un produs pe care o să îl aducă ea în România”, a mai spus Oana Roman.

„Au fost multe momente grele, dar am reuşit cu puţină minte să trecem peste nişte momente care păreau de netrecut. Cel mai greu moment a fost când eu m-am operat. Pe el l-a marcat mai mult decât pe mine”, a povestit Oana Roman.