Borussia Dortmund – AS Monaco este un duel în premieră în istoria cupelor europene, pentru că cele două echipe nu s-au întâlnit anterior. Toată lumea se așteaptă la un meci spectaculos, ținând cont de fotbalul-șampanie practicat de ambele formații.

Borussia Dortmund – AS Monaco (ora 21.45, Dolce 2)

Borussia Dortmund (echipa probabilă): Bürki – Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer – Weigl – Dembelé, Kagawa, Guerreiro, C. Pulisic – Aubameyang. Antrenor: Thomas Tuchel

AS Monaco (echipa probabilă): Subasic – Touré, Glik, Jemerson, Mendy – Fabinho, Joao Moutinho – Bernardo Silva, Lemar – Mbappé Lottin, Falcao. Antrenor: Leonardo Jardim

Arbitru: Daniele Orsato (Italia)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTUALZIARE 21.25. Trie bombe au explodat, în apropierea autocarului, cu puțin timp înainte de plecarea echipei spre stadionul ”Signal Iduna Park”. Partida a fost amânată pentru mâine, cel mai probabil.

ACTUALIZARE 21.23. Meciul a fost anulat. Poliția germană a cerut, pe Twitter, să nu se facă niciun fel de speculație în legătură cu explozia, până la apariția unor date oficiale.

Clubul german a anunțat un incident petrecut în apropierea autocarului echipei. Se pare că este vorba despre o explozie, informează ”L Equipe”.

Cotidianul ”Blid” scrie, de asemenea, despre incident. Explozia s-ar fi lăsat cu rănirea fundașului spaniol Marc Batra (Ex-Barcelona), care a fost transportat la spital. Totul s-a petrecut în jurul orei locale 20.00 (n.r. – 21.00, în România).

Presa internațională este în alertă. Iată ce scrie ”La Gazzetta dello Sport”.

Borussia Dortmund nu va putea conta pe Götze (bolnav), Schürrle (accidentat la tendonul lui Ahile), și Durm (probleme musculare), iar Reus este incert din cauza unei leziuni musculare. Indisponibilii lui AS Monaco sunt Bakayoko (suspendat), Sidibé (apendicită), Boschilia (accidentare la gleznă) și Carrillo (accidentare la inghinali), iar Mendy este incert din cauza durerilor la inghinali.

La Borussia Dortmund sunt în pericol de suspendare Guerreiro și Schmelzer, iar la AS Monaco – abinho, Jemerson, Germain și Sidibé.

Weekendul trecut, Borussia Dortmund a fost surclasată de Bayern München (4-1), în timp ce AS Monaco s-a impus în deplasare: 1-0 cu Angers.

Aubameyang a jucat pentru AS Monaco

Aubameyang, atacantul Borussiei Dortmund, a jucat pentru AS Monaco, sub formă de împrumut de la AC Milan, în sezonul 2010-2011, marcând două goluri în 19 meciuri în campionatul Franței.

Borussia Dortmund a câștigat ultimele patru meciuri de pe teren propriu disputate în sferturile de finală ale Champions League, fază în care nu a mai ajuns din sezonul 2013-2014. AS Monaco este pentru a doua oară în ultimii trei ani în sferturile competiției.

Borussia Dortmund are un bilanț echilibrat în disputele cu echipele franceze (7 victorii, 5 remize și 6 înfrângeri). Un palmares aproape identic are AS Monaco în duelurile cu formațiile germane (7 victorii, 5 remize și 4 înfrângeri).

AS Monaco a realizat una dintre surprizele optimilor de finală, elimind-o pe Manchester City (3-5 și 3-1), în timp ce Borussia Dortmund a trecut clar de Benfica Lisabona (0-1 și 4-0).