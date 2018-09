Deosebit de mândru de fiul său, la fel cum, la rându-i, și tatăl său a fost bucuros că-l moștenește, Mihai Constantin a postat pe pagina personală de Facebook o fotografie reprezentându-l pe fiul său într-un moment de bucurie, în Sala Toma Caragiu a Teatrului Bulandra, cu un singur cuvânt: ADMIS! Ulterior, după ce zeci de mesaje de felicitare au început să curgă, actorul a mai postat o imagine, de data aceasta înfățișându-i pe toți cei trei Constantini, bunicul, tatăl și fiul, legați de pasiunea pentru actorie.

Chiar dacă este la început de drum, Matei Constantin are deja ceva experiență pe scenă. El a jucat de curând într-un spectacol al Trupei AS, la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Cu acest prilej, a vorbit în exclusivitate pentru Libertatea, dezvăluind amănunte din ceea ce își dorește să facă. „Mi-a intrat microbul acesta în sânge. Am simțit nevoia că vreau să fac ceva și să arăt oarecum lumii, publicului, care momentan este unul restrâns, să arăt ce fac. Și chiar a început să-mi placă! Am vrut să mă fac medic, fotbalist, dar uite că treaba asta îmi aduce numai bucurii. Pentru mine este extraordinar”, a declarat Matei Constantin pentru Libertatea.

„Probabil că va fi greu. Nu o să mă las niciodată să fiu în umbra tatălui meu, a bunicului meu. O să încerc să fiu Matei, pentru că până acum am fost băiatul lui Mihai, nepotul lui George… E Matei Constantin, e numai asta. Pentru mine e ca un premiu, dacă voi avea vreodată cariera asta”, a mai precizat tânărul, după spectacolul în care a fost aplaudat de o sală arhiplină, formată din colegi, profesori, prieteni și chiar și actori.

INVESTIGAȚIE EXCLUSIVĂ/Cât a încasat Bittman din cei 700.000 € cheltuiți pentru evenimentul aranjat în care a fost slăvit primarul Sectorului 5