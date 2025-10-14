Doar jumătate dintre elevii maghiari ajung la finalul liceului

Conform datelor analizate, doar 50% dintre elevii care încep școala primară în limba maghiară ajung să termine clasa a XII-a, față de 67% la nivel național. Dintre aceștia, doar 35% reușesc să promoveze Bacalaureatul, comparativ cu 48% dintre elevii români.

În ciclul gimnazial, rezultatele la evaluarea de la finalul clasei a VIII-a sunt constant mai slabe, în special la română și matematică. Mulți elevi nu reușesc să obțină media 5 sau chiar lipsesc de la examen.

Sociologul Kiss Tamás, unul dintre coordonatorii studiului, explică faptul că performanțele scăzute la limba română descurajează elevii și contribuie direct la abandonul școlar.

„Elevii maghiari pierd motivația din cauza dificultăților de învățare a limbii române. Fără o bază solidă în gimnaziu, nu pot face față mai târziu examenelor”, a declarat cercetătorul.

Educația în limba maghiară, afectată și de segregare și de mediul rural

Raportul mai arată că școlile cu predare în limba maghiară au un număr mai mare de elevi proveniți din medii defavorizate, inclusiv comunități de romi, iar segregarea socială agravează abandonul. De asemenea, majoritatea acestor școli sunt în mediul rural sau în orașe mici, unde accesul la profesori calificați și programe de sprijin este limitat.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Deputatul Szabó Ödön (UDMR) atrage atenția că distanța față de școală și lipsa transportului pot face ca unii copii să renunțe:

„Pentru elevii maghiari din sate, transportul către școli mai mari este o problemă reală. Sprijinul logistic și financiar ar trebui să fie mai consistent.”

Româna, cheia integrării educaționale

Deși în ultimii ani s-au făcut modificări ale programei de limbă română pentru elevii maghiari, rezultatele nu arată o îmbunătățire semnificativă la gimnaziu. Totuși, la Bacalaureat, acolo unde s-a introdus un curriculum adaptat, diferențele de performanță s-au redus vizibil.

„În 2025, pentru prima dată, procentul elevilor maghiari care au promovat Bacalaureatul a fost aproape egal cu al celor care învață în limba română”, a explicat Kiss Tamás.

Experții spun că predarea limbii române în școlile maghiare trebuie regândită, iar profesorii trebuie formați pentru a adapta metoda la nivelul real al elevilor.

Ferencz-Salamon Alpár, vicepreședintele Asociației Pedagogilor Maghiari, susține că româna ar trebui predată astfel încât elevii să simtă că pot reuși: „Rezultatele se vor îmbunătăți abia când copiii vor avea încredere că pot folosi limba română în viața de zi cu zi, nu doar la examene.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE