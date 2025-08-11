Baremul de corectare la BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă

Baremele de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română – Bacalaureat de toamnă 2025 au fost publicate de Ministerul Educației la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro.

Barem BAC 2025, sesiunea de toamnă, Limba română, real:

Barem BAC 2025, sesiunea de toamnă, Limba română, uman:

Cum se desfășoară examenul

Ministerul Educației a anunțat că tot luni, 18 august, elevii își vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Etapa de vizualizare și depunere a contestațiilor va continua pe 19 și 20 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august 2025.

S-au înscris în această sesiune peste 30.200 de absolvenți de liceu, dintre care peste 18.200 sunt din promoția curentă, iar aproximativ 12.000 provin din promoții anterioare. Unii candidați susțin toate probele, alții doar pe cele nepromovate în sesiunile precedente.

Calendarul probelor scrise la sesiunea de toamnă 2025

11 august 2025 – Limba și literatura română – proba E.a)

12 august 2025 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c)

13 august 2025 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d)

14 august 2025 – Limba și literatura maternă – proba E.b)

Condițiile pentru promovarea examenului

Pentru a promova bacalaureatul, candidații trebuie să fi susținut toate probele de competențe, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie finală de minimum 6. Rezultatele la evaluarea competențelor lingvistice și digitale sunt exprimate prin niveluri, conform grilelor naționale sau europene, fără note sau calificative de tip admis/respins.

