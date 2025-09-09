Mai mulți profesori de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați au refuzat să țină azi ore

Rezultatele celui de-al doilea referendum organizat de sindicate, în care li se cerea profesorilor să voteze dacă sunt de acord cu continuarea boicotării orelor și în zilele următoare, nu au fost centralizate, a declarat pentru Libertatea Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”. „Încă nu am luat o decizie, dacă vom continua boicotarea sau nu. Însă, în câteva zile, vom ști exact ce avem de făcut. Deocamdată, profesorii au fost la ore”, ne-a spus el.

Au fost și n-au fost, spunem noi, căci unii dascăli au ales să vină în această zi la școală, au intrat în clasă, au scris pe tablă titlul lecției, însă nu le-au predat nimic elevilor. În schimb, au stat alături de ei, i-au supravegheat, au vorbit despre cum a fost în vacanță și cam atât. Prin urmare, în unele școli, boicotul orelor a continuat și astăzi, în a doua zi de școală. La Colegiul Vasile Alecsandri din Galați, de exemplu, acolo unde predau inclusiv profesori care sunt membri de sindicat. Mulți dintre aceștia au ales continue protestele de ieri din stradă, la catedră.

„Noi avem 72 de profesori. 55 sunt titulari dintre care 44 sunt și membri de sindicat. Cam jumătate dintre aceștia au boicotat astăzi orele de curs. Decizia a rămas la latitudinea lor. Poate unii au ales să facă doar o recapitulare a materiei de anul trecut, poate nu au făcut nimic”, a declarat pentru Libertatea Romeo Zamfir, directorul liceului.

La începutul lunii septembrie, la solicitarea sindicatelor profesorii au participat la două referendumuri: au votat dacă boicotează prima zi de școală, iar apoi dacă sunt de acord cu continuarea acestei forme de protest și în zilele următoare. „În jur de 85% dintre profesorii de la noi din liceu au votat pentru boicotarea primei zile de școală. Ceea ce s-a și întâmplat: nu am avut festivitate de deschidere. Mai mult, câțiva dintre ei s-au dus chiar la București să protesteze. La al doilea referendum, jumătate dintre profesorii membri de sindicat, adică vreo 22 de cadre didactice, au votat continuarea boicotului”, a mai explicat directorul Zamfir.

„Au decis că nu vor preda, ci doar vor supraveghea elevii. Însă cele mai multe cadre didactice de la noi au predat azi și o vor face și mâine, și poimâine, și până când sindicatele vor anunța o nouă decizie”.

Romeo Zamfir, directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Galați. Foto: Facebook

„Dacă nu predai deloc, asta înseamnă neîndeplinirea sarcinilor din fișa postului”

Romeo Zamfir consideră că acest boicot de început de an școlar este inutil. „Nu are nicio eficiență. Pentru că, până la urmă, mai devreme sau mai târziu, tot trebuie să predai materia, s-o acoperi în întregime. Aceste ore, în care nu se face nimic, vor trebui recuperate. Deci nu e ca și cum ai munci mai puțin. Muncești la fel de mult, numai că înghesui același volum de muncă într-un interval de timp mai scurt”.

Directorul ne-a precizat că nu a cerut de la sindicat lista celor care au votat continuarea boicotului, prin urmare nu știe exact cine sunt acei profesori. Bănuiește doar. „Dacă cer numele acestor oameni, gestul meu ar putea fi interpretat ca fiind o formă de presiune asupra lor. Și am decis să nu mă bag. Planificarea și-o face fiecare profesor, ei au o libertate destul de mare. Însă, dacă nu predai deloc, asta ar putea duce, într-adevăr, la neîndeplinirea sarcinilor, a obligațiunilor din fișa postului”, a mai precizat Romeo Zamfir.

La Colegiul Vasile Alecsandri din Galați programul în a doua zi de școală a început la ora 7.30. „Această zi a fost, de fapt, prima zi de școală atât pentru copii, cât și pentru dascăli. Au venit elevii, au venit profesorii, cancelaria a fost plină. Oamenii s-au dus la ore. Ce au făcut acolo…greu de spus acum. Dar, părerea mea este că cei mai mulți dintre ei și-au reluat activitatea”.

Oricum, continuă directorul, la fiecare început de an școlar, lecțiile erau de recapitulare. „Nu se intră în pâine în prima săptămână de școală. Copiii trec prin câteva zile de recapitulare. Deci nu e ca și cum ar pierde din materie”.

Dana Bobocea, directoarea Colegiului Național „Grigore Moisil” din București. Foto: Facebook

Directoarea Colegiului Național „Grigore Moisil” din București: „Nu ne permitem să pierdem vremea. Noi ne facem treaba”

Și la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București s-au ținut cursuri. Cu deosebirea că, aici, toți profesorii și-au reluat activitatea. „La noi la școală astăzi profesorii și-au ținut orele. Nu a lipsit nimeni. Este adevărat că ieri aproape toate cadrele didactice au participat la protest. Astăzi, însă, s-a făcut școală. Noi nu ne permitem să pierdem vremea. Noi ne facem treaba. În momentul în care sindicatele vor dori să negocieze ceva, suntem alături de liderii noștri de sindicat. Până atunci, ne facem datoria de profesori”, ne-a declarat directoarea Dana Bobocea.

Pe de altă parte, mai spune ea, un boicot prelungit pentru câteva zile nu ar influența negativ actul educațional. „Să fim serioși, în prima săptămână de școală faci recapitulare, le prezinți copiilor manualele, le explici care sunt cerințele la clasă, ce teste vor da și așa mai departe. Însă, la un moment dat, trebuie să te pui cu burta pe carte, să intri în pâine”.

Dana Bobocea ne-a mărturisit că sistemul de educație se află într-un blocaj din care nu se știe când și cum va ieși. „Nimeni nu cedează, nimeni nu încearcă să ia calea dialogului. Ar trebui să fim un pic mai rezonabili cu toții, iar dialogul între cele două părți – sindicate și autorități – să fie mult mai clar. Să-l ascultăm și pe ministru, pe de-o parte, să-i ascultăm și pe liderii de sindicat, pe de altă parte, iar între ei să existe un dialog real”.

La Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din București învață 1.400 de elevi. Foto: Facebook

Directoarea Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”din București: „La noi, școala e școală. Programul a fost unul normal”

Profesorii au participat la ore și la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din București. Potrivit directoarei Carmen Ștefan, toate cadrele didactice au venit la școală, au intrat la ore și au ținut primele lecții. „La noi programul a fost unul normal. Copiii au venit, profesorii au venit, și-au ținut orele. Este adevărat că lumea nu e mulțumită, problemele cu care ne confruntăm sunt grave, ne-au afectat foarte mult, însă, la noi, școala este școală. Pe de altă parte, eu, din postura de director, nu pot să le spun oamenilor ce să facă și ce nu. Dar la noi s-a decis în unanimitate să se țină astăzi orele. Ieri au fost la protest, azi s-au întors la catedră”.

Ce urmează? Directoarea ne-a spus că decizia va fi luată în funcție de ce propun, pe viitor, sindicatele. „E treaba sindicatelor să decidă cum vom proceda pe viitor. Suntem revoltați, nemulțumiți, am protestat, însă știm că totul e degeaba. Eu, una, nu mai am nicio speranță că se va reveni asupra vreunei măsuri deja adoptate și implementate. Boicotul de ieri nu văd cum ar mai putea schimba ceva, nu știu ce s-ar mai putea rezolva”.

Liderul sindical Marius Nistor (dreapta) nu exclude declanșarea unei greve generale. Foto: Shutterstock

Marius Nistor: „Sunt adeptul închiderii școlilor în integralitate. Greșelile se răzbună”

Liderul sindical Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, ne-a declarat că rezultatele celui de-al doilea referendum, în care profesorii au votat pentru continuarea sau încetarea boicotului, încă nu au fost centralizate. „Chiar și așa, unele cadre didactice au hotărât ca astăzi să continuie boicotul la clasă, în timp ce alți profesori așteaptă greva generală. Dar nu știm cine sunt și câți sunt cei care au cpntinuat boicotul de ieri. Nu avem date nici despre numărul de școli unde a avut loc protestul la catedră”, a mai spus acesta.

Liderul federației „Spiru Haret” a venit cu lămuriri și în ceea ce privește o eventuală grevă generală. „Dacă mă întrebați pe mine, dacă ar fi să iau eu singur o decizie, mâine aș pune lacătul pe școli. Însă, o astfel de decizie se ia tot în urma unui referendum”, a explicat sindicalistul.

„Sunt adeptul închiderii școlilor în integralitate. V-o spun cu toată sinceritatea. Iar asta înseamnă declanșarea grevei generale. Eu spun ce aș face ca persoană fizică. Însă, greva nu poate fi decisă decât de membrii de sindicat și în urma unui nou referendum. Eu sper să le dea mintea cea de pe urmă politicienilor noștri, să înțeleagă și să facă și ei un pas înapoi. Nu e nevoie decât de o ordonanță de urgență. Dacă vor. Dacă nu, și se încăpățânează să persiste în greșeală, greșelile se răzbună”.

Boicotul de azi, la limita legii. Sindicalist: „Este un risc asumat. Vor fi, categoric, și abuzuri”

Această formă de protest – boicotul din a doua zi de școală – se află la limita legii, iar cadrele didactice care au refuzat să țină cursurile ar putea fi sancționate. Motivul? Au acționat individual, fără a exista o decizie oficială și unanimă a sindicatelor. Cu alte cuvinte, au acționat de capul lor. „Este, într-adevăr, un risc pe care oamenii și l-au asumat. Însă, pe de altă parte, în momentul în care eu vreau să-mi exercit dreptul democratic de a protesta, mi-l exercit. Abuzuri pot exista, categoric. Căci nu știm cum poate reacționa un director doritor de funcție, cum spunea domnul Bolojan, sau un inspector doritor de funcție, cum spunea tot domnia sa. Căci, există oameni pentru care funcțiile sunt mai importante decât problemele din sistem”, a mai punctat liderul sindical.

