Cu ușile închise, cu luminile stinse și băncile goale, Colegiul Național „I.L.Caragiale” din București, unul dintre liceele de top ale țării, ne-a oferit astăzi imaginea sumbră a unui sistem prăbușit sub propria-i neputință.

Pe holurile impunătoare ale clădirii nu auzeai decât ecoul propriilor pași, iar din clasele cu ferestre rabatate răsuna doar zgomotul monoton al străzii. Pe catedră, niciun catalog. Pe bănci, nicio carte. Iar dacă de la secretariat nu s-ar fi auzit, din când în când voci, ai fi zis că te plimbi printr-un muzeu superb, dar părăsit.

Sălile de clasă de la Colegiul „I.L.Caragiale”, cu băncile goale în prima zi de școală. Foto: Laura Macavei

„Este cel mai trist început de an școlar pe care l-am trăit de când sunt în învățământ. Mai ales că anul acesta liceul nostru împlinește 130 de ani și organizasem o festivitate cu totul și cu totul specială”, a declarat pentru Libertatea directoarea Andreia Bodea. „Ce-am făcut, în schimb? Am anulat totul! Ar fi trebuit să avem invitați, foști elevi ai școlii care ar fi depănat amintiri, ar fi trebuit să ascultăm cu toții imnul liceului atât de iubit de elevii noștri, copiii s-ar fi bucurat de baloane, panglici colorate și confetti”.

Coridoarele liceului „I.L. Caragiale”, pustii și tăcute. Foto: Laura Macavei

„Stăm puțin, iar apoi mergem la un suc”

Însă, chiar și așa, fără festivitate, baloane, panglici și confetti, elevii de la Caragiale tot au venit la școală. „Deși pe grupurile de părinți boicotul a fost anunțat cu câteva zile înainte, deși le-am comunicat din timp că nu vom avea festivitate și nu se vor ține nici orele de dirigenție, la ora 9.00 la porțile liceului au început să se adune primii elevi. Erau veseli că au venit în curtea școlii și erau veseli pentru că nu au găsit lacătul pe poartă. Ce era să facem? Normal că i-am primit! Cu ce inimă să-i fi scos eu din curte? Erau copii de clasa a IX-a, îmbrăcați frumos, care au venit să-și vadă liceul unde vor învăța pentru următorii patru ani. Stăteau retrași, într-un colț. Mi s-a rupt sufletul să-i văd așa stingheri. Aș fi vrut să-i primesc altfel. Sub nicio formă nu ar fi trebuit să se ajungă până aici, să nu ne putem întâmpina elevii cum se cuvine”, continuă directoarea. „Dar, așa au vrut aleșii. Așa au decis ei că trebuie să înceapă anul școlar”.

Curtea liceului „I.L.Caragiale”, pustie în prima zi de școală. Foto: Laura Macavei

Din 1.300 de elevi, aproximativ 100 au trecut astăzi pragul liceului Caragiale, deși știau că nu va fi organizată nicio serbare, iar profesorii vor fi la protest. „Au venit pentru că este prima zi de școală, pentru că erau curioși, pentru că și-au dorit să continue tradiția. Au fost cam două treimi dintre elevii claselor a IX-a, 20-30 de elevi din clasele mai mari, inclusiv clasa a XII-a, dar și câțiva de clasa a V-a. Unii și-au întâlnit pentru prima oară profesorii diriginți, iar cei care au dorit și-au putut vedea sălile de clasă. Au aruncat o privire pe holuri, prin curte, s-au cunoscut între ei”, continuă dascălul.

Câțiva elevi de clasa a V-a s-au bucurat de baloanele primite din partea învățătoarelor. Foto: Laura Macavei

Într-adevăr, la intrarea din spate a liceului, fluturând câteva baloane albastre, câțiva elevi de-a V-a așteptau cu nerăbdare să-și întâlnească diriginții si să-și vadă clasa în care vor învăța. Puțin mai încolo, s-au adunat și elevi mai mari. Nu au venit pentru festivitate, ci pentru pentru a se revedea unii cu ceilalți, pentru a se bucura, cât de cât, de moment. „Stăm puțin aici, să ne adunăm cât mai mulți, iar apoi mergem la un suc”, ne-au spus două eleve care își așteptau colegii pe o bancă.

Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L.Caragiale” din București. Foto: Laura Macavei

„Mâine vom anunța doar titlul lecției, fără a o preda”

Directoarea Andreia Bodea ne-a spus că în curtea școlii au venit și câțiva părinți. „Dar nu am primit nici din partea lor, nici din partea celor înscriși în grupurile de whatsapp vreo vorbă bună, de susținere. M-a întristat asta. Mi-ar fi plăcut să aud măcar un cuvânt de încurajare din partea lor”.

Mâine, în schimb, începe școala. „La ora opt, elevii vor fi în clase. Vor primi orarul, vor fi alături de profesorii lor diriginți. Însă nu știm încă dacă se vor face ore. S-a vehiculat această idee, cum că mâine vom veni la clasă și vom prezenta doar titlul lecției, însă fără a o preda. Rămâne de văzut”.

Andreia Bodea consideră că marele boicot național al primei zile de școală este un semnal de alarmă care trebuie măcar acum, în ultimul moment, să fie luat în seamă. „Deși, e cam târziu. Președintele Nicușor Dan a discutat cu sindicatele, dar această discuție vine după ce răul deja s-a produs”.

„Problemele în educație, grave, profunde și necrozate”

Când va veni în fața elevilor săi, dacă o vor întreba, directoarea Andreia Bodea le va spune adevărul. „Că aceasta este lumea în care trăim și că trebuie să ne adaptăm ei. Acestea au fost deciziile luate și tot ceea ce ne rămâne de făcut este să luptăm pentru drepturile noastre”.

Dar elevii, continuă ea, nu au nici o vină. Sunt victimele colaterale ale unui război surd, de durată și care nu se știe cum se va încheia „Să nu uităm că toate aceste decizii îi afectează, în cele din urmă, pe copii. Sunt elevi care intră acum în clasa a XII-a. Ei ce vină au dacă, cine știe, această formă de boicot va continua?”.

Problema, în momentul de față, în educație, nu este boicotarea primei zile de școală, consideră directoarea de la Caragiale. „Sunt probleme de sistem, profunde, sunt probleme care țin de subfinanțare, care țin de resursa umană ce lipsește cu desăvârșire, probleme adânci și grave care s-au necrozat în 35 de ani”.

Elevii claselor primare de la școala gimnazială „Titu Maiorescu”, primiți cu baloane. Foto: Laura Macavei

Elevii de la „Titu Maiorescu”, primiți sub arcade de baloane colorate

La o aruncătură de băț, gard în gard cu Colegiul Național „I.L. Caragiale”, se află școala gimnazială „Titu Maiorescu”, acolo unde copiii au avut parte de o primire mai călduroasă. „Nu am organizat nici noi festivitate de început de an școlar. Însă, pentru că avem elevi de vârste foarte mici, care anul acesta intră în clasa pregătitoare, ne-am gândit să nu le răpim această bucurie. Și am organizat ceva simbolic. Începerea școlii este un moment unic în viața fiecărui elev, de prima zi de școală ne aducem aminte cu toții. Nu am putut să le refuz elevilor această emoție”, ne-a mărturisit Luiza Moraru, directoarea școlii.

Întâmpinați de cadrele didactice, elevii claselor primare au trecut, rând pe rând, pe sub arcade de baloane colorate, au intrat în școală însoțiți de învățătoare, apoi în clase unde și-au primit manualele. „Suntem conștienți că școala și întregul sistem educațional traversează o perioadă de criză, marcată de aceste măsuri de austeritate. Însă, sperăm că școala va rămâne un spațiu de siguranță, de încredere, un spațiu unde copiii se simt bine și sunt fericiți. Așa că am decis ca celor mai mici dintre ei să le oferim un început de drum frumos”, ne-a mai spus prof. Luiza Moraru.

Prof. Luiza Moraru, directoarea școlii gimnaziale „Titu Maiorescu” din București. Foto: Laura Macavei

La Titu Maiorescu, directoarea Luiza Moraru a strigat la microfon numele fiecărui copil din clasa pregătitoare. Rând pe rând, aceștia au fost apoi preluați de învățătoare și au plecat la clasele lor. „Nu a fost ceva formal, cu intonare de imn, cu discursuri sau invitați. Însă, chiar și așa, la școală s-au adunat aproape toți elevii noștri. Chiar și cei de-a opta. Au stat puțin în clase, s-au bucurat de revederea cu colegii și cu profesorii diriginți, și-au primit manualele care îi așteptau pe bănci și cam asta a fost”, ne-a mai spus directoarea.

Elevii de la școala gimnazială „Regina Maria”, preluați din curtea școlii și conduși direct în clasă

Și la Școala Regina Maria, din sectorul 6 al Capitalei, elevii claselor mici au fost întâmpinați de învățătoare în curtea școlii, iar apoi conduși în clase.

La școala gimnazială „Regina Maria” elevii au intrat direct în clase. Foto: Laura Macavei

„Săptămâna trecută, doamna învățătoare ne-a comunicat orarul și programul primei zile de școală. Ni s-a spus că cei mici vor sta în clasă două ore. Vor povesti cum și-au petrecut vacanța, vor colora…ni s-a cerut chiar să trimitem poze cu ei de la mare, de la munte, de la bunici sau din concedii, fotografii despre care copiii să povestească”, ne-a declarat mama unui elev.

Elevii clasei a II-a de la școala „Regina Maria” au primit orarul, au colorat și au povestit întâmplări din vacanță. Foto: Laura Macavei

Într-adevăr, dimineața, în curtea școlii „Regina Maria” au început să apară elevii claselor primare. Veseli, fericiți, cu zâmbetul pe buze și emoții ca de început de an școlar, cei mici au fost preluați de învățătoare și conduși la clase. Fără festivitate, fără careu și lipsiți de discursurile pe care oricum nu le-ar fi înțeles. Două ore mai târziu, porțile școlii s-au redeschis larg, iar copiii au plecat spre casă.

„Cum a fost la școală?” și-a întrebat un părinte fetița.

„A fost super!!!”, i-a răspuns ea, bucuroasă.

Învățătoarea care o ținea de mână a zâmbit. „Asta e important. Să le placă la școală, să învețe bine, să ajungă oameni mari și frumoși”, a spus ea privind către copil. „Mă scuzați. Plec la protest. Nu mai pot sta. Dar ne vedem zilele viitoare la ședință”, a mai zis femeia, în timp ce se îndepărta.

