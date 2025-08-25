„În momentul de față, e clar că există o opţiune mai mult decât serioasă ca festivităţile de începere a anului şcolar, în învăţământul preuniversitar, pe data de 8 septembrie să fie boicotate. Şi mi se pare normal ca acest lucru să fie rezultatul unui referendum declanşat la nivel national”, a spus Marius Nistor, la Antena 3.

Boicotarea înseamnă refuzul profesorilor de a participa la evenimentele și acțiunile care sunt programate pe 8 septembrie, în prima zi de școală.

El a susținut că este o diferență între boicotare şi grevă generală: „Nu se pune problema unei greve generale. Noi vorbim doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar. Din 9 septembrie încolo vor fi alte acţiuni pe care le gândim la nivel national, de altă natură. Dacă va fi vorba de vreo grevă generală, asta o vom stabili împreună cu colegii noştri din ţară”.

Reprezentantul sindicatelor a mai anunţat un miting de amploare în faţa Palatului Victoria, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Amintim că profesorii au ieșit de mai multe ori în stradă recent, împotriva „Legii Bolojan”. O nemulțumire este creșterea normei didactice de predare de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Sindicatele acuză că această măsură va duce la restrângeri de activitate și tăieri salariale. Un alt punct criticat este reducerea cu peste 50% a tarifului pentru plata cu ora.

Pe 12 august, ministrul Educației, Daniel David, a spus că dacă Guvernul Bolojan nu adoptă măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, nu vor mai fi bani pentru burse și salarii. Declarația a venit după ce sindicaliștii din Educație i-au cerut demisia și au amenințat cu boicotarea începerii anului școlar. Apoi s-a referit și la varianta demisiei: „Demisia mea s-a cerut de la începutul primului mandat, cu planurile-cadru, continuă acum și mereu am spus că, dacă dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o”.

