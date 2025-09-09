„Nivelul de salarizare din Educație este unul pe care nici eu, personal, nu îl doresc și niciun dascăl nu îl consideră rezonabil. Asta este ce poate România în momentul de față. Nivelul de salarizare a rămas același, nu au fost reduse salariile”, a spus Bolojan la TVR 1.

El a adăugat că abia după perioada de criză, adică la finalul anului 2026, se va face o analiză și apoi va fi decis nivelul de majorare a salariilor profesorilor.

„Ceea ce se poate face în anii următori este ca atunci când vom trece de această perioadă de criză, finalul anului 2026, până când sunt plafonate salariile în tot sistemul public, să ne putem pune problema unei analize serioase legate de nivelul cu care se majorează aceste salarii. Eu nu sunt aici să le spun oamenilor lucrurile care nu pot fi făcute, știind situația dificilă în care ne găsim, sunt aici să le spun ce se poate face în condițiile date”, a adăugat premierul.

Sindicaliștii din educație și mii de profesorii din mai multe județe s-au strâns pe 8 septembrie, în prima zi de școală, în Piața Victoriei, pentru a protesta față de „Legea Bolojan”. O nemulțumire este creșterea normei didactice de predare de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Cadrele didactice spun că această măsură va duce la restrângeri de activitate și tăieri salariale. Un alt punct criticat este reducerea cu peste 50% a tarifului pentru plata cu ora. Mai mult, protestatarii au cerut demisia ministrului educaţiei, Daniel David, considerat responsabil pentru „haosul” din sistem.

Profesorii au protestat în fața sediului Guvernului, apoi au pornit în marș spre Palatul Cotroceni, unde reprezentanții sindicaliștilor au vorbit cu președintele Nicușor Dan, dar nu au ajuns la nicio înțelegere.

Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce anul trecut România a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa, de 9,3% din PIB.

