Cititul cu un adult, mai valoros decât jocurile digitale

Când vine vorba de predarea abilităților de alfabetizare timpurie preșcolarilor, deschiderea unei cărți pare a fi mult mai eficientă decât pornirea unui joc digital de învățare, potrivit unui nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea de Stat din Michigan.

Rezultatele arată că activitățile practice: cititul împreună cu un adult, exersarea scrierii literelor și identificarea cuvintelor în contexte reale, depășesc chiar și cele mai performante jocuri educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară.

Mai multe jocuri, mai puține abilități

„Ne aflăm acum într-o perioadă în care aproape toate familiile folosesc media digitală cu copiii lor mici pentru educație sau divertisment”, a declarat profesorul Lori Skibbe de la MSU.

„Cu toate acestea, în studiul nostru, utilizarea mai multor jocuri de alfabetizare a fost legată de abilități de alfabetizare timpurie mai scăzute ale copiilor”.

Potrivit cercetătorilor, acest lucru poate fi cauzat fie de calitatea mediilor digitale utilizate, fie de lipsa implicării unui adult în procesul de învățare, ceea ce reduce valoarea educațională a aplicațiilor.

Elemente digitale care pot reduce calitatea învățării

Conform studiului publicat în Journal of Research in Reading, „programele educaționale de înaltă calitate pentru calculator pot promova eficient abilitățile copiilor… însă unele caracteristici menite să le capteze atenția, cum ar fi «punctele sensibile» din cărțile electronice cu povești și elementele gamificate non-educative, pot diminua calitatea didactică a acestor materiale”.

Peste 1.000 de copii analizați

Echipa de cercetare, formată din profesorii Lori Skibbe și Ryan Bowls, alături de fostul cercetător postdoctoral Nick Waters, a evaluat 1.046 de copii cu vârste între 3 și 6 ani. Studiul a măsurat:

Recunoașterea și denumirea literelor

Cunoașterea sunetelor literelor

Conștientizarea fonologică

Participanții proveneau din medii rasiale și socioeconomice diverse, iar 235 dintre copii aveau deficiențe de vorbire și/sau limbaj.

Materialele tipărite – cheia succesului în alfabetizare

Cea mai importantă concluzie: activitățile axate pe materiale tipărite au prezis constant abilități mai bune de citire și ortografie, indiferent de mediu.

În schimb, timpul petrecut cu jocurile educaționale, chiar și de calitate, s-a asociat cu rezultate mai slabe.

„Am fost surprinși că modalitățile în care au fost predate abilitățile de alfabetizare timpurie – fie cu un îngrijitor, fie prin jocuri – au fost la fel de importante ca și conținutul prezentat”, a spus Skibbe.

„Acest lucru subliniază importanța îngrijitorilor atunci când creează experiențe de alfabetizare semnificative pentru copiii mici”.

Cu alte cuvinte, prezența unui adult, care să-i îndrume, contează mai mult decât un joc educativ pe tabletă sau telefon.

Mai precis, copiii mici învață alfabetul mai repede dacă părinții le citesc și folosesc cărțile, decât dacă se bazează pe jocuri educative din magazinul de aplicații.

Un alt studiu, desfășurat în școlile din Olanda, arata că introducerea unei interdicții asupra smartphone-urilor a avut un impact pozitiv asupra mediului educațional.

În România, un copil primește primul telefon inteligent, pe care se poate juca, la vârsta de 8 ani.

Învățarea „practică”, esențială pentru copii

Cercetătorii plănuiesc să dezvolte un sistem prin care părinții și educatorii să poată evalua mai bine înțelegerea textului de către copii în timpul lecturii.

„Aceste oportunități sunt deosebit de valoroase pentru copiii cu deficiențe de vorbire și/sau limbaj, care ar putea avea nevoie de mai mult timp și exercițiu”, a adăugat Skibbe.

Lori Skibbe a spus că părinții nu ar trebui să subestimeze valoarea învățării „intenționate, practice”.

Finanțarea studiului a fost susținută de Departamentul Educației din SUA și de Institutele Naționale de Sănătate.

