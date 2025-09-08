„Țara este în criză bugetară și aceste măsuri sunt necesare. Educația nu mai are ce să dea, iar de acum trebuie să crească. Nu știu ce înseamnă acest boicot, dar eu cred că dacă profesorii vor intra la ore își vor face și treaba pentru care sunt plătiți”, a declarat ministrul luni la Digi 24.

David le-a transmis profesorilor că trebuie să vină la discuții cu propuneri de ameliorat aceste măsuri, iar de la anul cu proiecte de reformă a Educației pentru a se putea contura un buget.

Ministrul a mai anunțat că marți va avea o discuție cu reprezentanți ai profesorilor pentru a discuta măsurile fiscal-bugetare, dar a mai avertizat o dată că „ministrul Educației nu poate schimba legea”.

Prima zi de școală este marcată de profesori în stradă. Mii de cadre didactice se află astăzi, 8 septembrie 2025, în Piața Victoriei, fiind revoltați de prevederile din Legea 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

Protestatarii au părăsit Piața Victoriei, iar acum se îndreaptă spre Palatul Cotroceni. Au fost instituite restricţii de circulație pe traseul urmat de manifestanţi spre Palatul Cotroceni, respectiv Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Asia Express 2025, probe dure, emoții uriașe și vedete puse la încercare
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
Viva.ro
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
„Are tupeu doamna!” Stai să vezi ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani! „Mie mi-ar fi rușine să ies în public”. Celebra avocată s-a lăudat cu desenul de pe corpul ei pe internet, iar comentariile oamenilor nu se mai opresc! Foto
Unica.ro
„Are tupeu doamna!” Stai să vezi ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani! „Mie mi-ar fi rușine să ies în public”. Celebra avocată s-a lăudat cu desenul de pe corpul ei pe internet, iar comentariile oamenilor nu se mai opresc! Foto
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
gsp
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
GSP.RO
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
GSP.RO
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
Parteneri
E oficial! Victor Ponta, cu Cristiana, Daciana, cu Alex. S-a afisat cu noul iubit la o nuntă de lux. Foștii soți Ponta s-au îndrăgostit amândoi de parteneri mai tineri
Libertateapentrufemei.ro
E oficial! Victor Ponta, cu Cristiana, Daciana, cu Alex. S-a afisat cu noul iubit la o nuntă de lux. Foștii soți Ponta s-au îndrăgostit amândoi de parteneri mai tineri
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Irina și Răzvan Fodor trăiesc ca-n basme! Vila lor are 7 camere și peste 30 de tipuri de trandafiri
Tvmania.ro
Irina și Răzvan Fodor trăiesc ca-n basme! Vila lor are 7 camere și peste 30 de tipuri de trandafiri

Alte știri

SRI, prins că a falsificat fotografii: evrei deportați la Auschwitz prezentați, de fapt, ca refugiați polonezi. Ulterior, poza a fost înlocuită
Știri România 13:23
SRI, prins că a falsificat fotografii: evrei deportați la Auschwitz prezentați, de fapt, ca refugiați polonezi. Ulterior, poza a fost înlocuită
Accident cu mai mulți români, în care a murit un german. O faptă bună a provocat tragedia din Ungaria
Știri România 12:53
Accident cu mai mulți români, în care a murit un german. O faptă bună a provocat tragedia din Ungaria
Parteneri
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Adevarul.ro
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Fetița Alessandrei Stoicescu a început școala. Cât costă taxa la unitatea de învățământ privat la care merge Sara: „Acest moment bate toate breaking news-urile”
Stiri Mondene 13:24
Fetița Alessandrei Stoicescu a început școala. Cât costă taxa la unitatea de învățământ privat la care merge Sara: „Acest moment bate toate breaking news-urile”
Cine sunt primii 4 concurenți de la „Trădătorii”. Emisiunea prezentată de Ana Ularu va avea premiera în această toamnă
Stiri Mondene 12:55
Cine sunt primii 4 concurenți de la „Trădătorii”. Emisiunea prezentată de Ana Ularu va avea premiera în această toamnă
Parteneri
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Elle.ro
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
ObservatorNews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Libertateapentrufemei.ro
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Parteneri
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.ro
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
GSP.ro
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
Parteneri
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Mediafax.ro
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Noi detalii ies la iveală despre tânărul de 21 de ani care a murit în accidentul din Budeasa! Cristi se căsătorise înainte cu doar o săptămână de tragedie
KanalD.ro
Noi detalii ies la iveală despre tânărul de 21 de ani care a murit în accidentul din Budeasa! Cristi se căsătorise înainte cu doar o săptămână de tragedie

Politic

Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Analiză
Politică 13:00
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament. Ce urmează
Politică 07 sept.
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament. Ce urmează
Parteneri
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Spotmedia.ro
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Fanatik.ro
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă