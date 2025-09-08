„Țara este în criză bugetară și aceste măsuri sunt necesare. Educația nu mai are ce să dea, iar de acum trebuie să crească. Nu știu ce înseamnă acest boicot, dar eu cred că dacă profesorii vor intra la ore își vor face și treaba pentru care sunt plătiți”, a declarat ministrul luni la Digi 24.

David le-a transmis profesorilor că trebuie să vină la discuții cu propuneri de ameliorat aceste măsuri, iar de la anul cu proiecte de reformă a Educației pentru a se putea contura un buget.

Ministrul a mai anunțat că marți va avea o discuție cu reprezentanți ai profesorilor pentru a discuta măsurile fiscal-bugetare, dar a mai avertizat o dată că „ministrul Educației nu poate schimba legea”.

Prima zi de școală este marcată de profesori în stradă. Mii de cadre didactice se află astăzi, 8 septembrie 2025, în Piața Victoriei, fiind revoltați de prevederile din Legea 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

Protestatarii au părăsit Piața Victoriei, iar acum se îndreaptă spre Palatul Cotroceni. Au fost instituite restricţii de circulație pe traseul urmat de manifestanţi spre Palatul Cotroceni, respectiv Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni.

