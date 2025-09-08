Daniel David: „Educația nu mai are ce să dea, iar de acum trebuie să crească!”

13:44 - Acum 45 minute Peste 15.000 de oameni participă la protestul profesorilor Protestul național al profesorilor din România a luat o nouă turnură astăzi, când peste 15.000 de participanți au pornit în marș spre Palatul Cotroceni, după mitingul din fața Guvernului. Foto: Vlad Chirea/Libertatea Coloana de protestatari a traversat Pasajul Basarab, reluând traseul grevei istorice din educație de acum doi ani. Această mișcare marchează intensificarea nemulțumirilor din sectorul educațional față de măsurile recente ale Guvernului. Sursă video: Vlad Chirea/Libertatea

13:28 - Acum o ora Daniel David: „Educația nu mai are ce să dea, iar de acum trebuie să crească!” Ministrul Educației, Daniel David, a cerut profesorilor să intre la ore și să nu boicoteze începutul de an școlar, promițându-le acestora că aceste măsuri de criză sunt temporare doar și vor fi remediate la anul. Recomandări Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ „Țara este în criză bugetară și aceste măsuri sunt necesare. Educația nu mai are ce să dea, iar de acum trebuie să crească. Nu știu ce înseamnă acest boicot, dar eu cred că dacă profesorii vor intra la ore își vor face și treaba pentru care sunt plătiți”, a spus Daniel David luni într-o intervenție telefonică la Digi24.

12:56 - Acum 2 ore Declarațiile unei profesoare din București Printre manifestanți se numără și o profesoară din București, care a mărturisit pentru EduPedu.ro că „ne-am simțit umiliți, mințiți, jigniți. În ultimii 30 de ani, niciun ministru n-a îndrăznit să se poarte cu noi cum s-a purtat domnul Daniel David. O să intrăm în clase, la liceu, unde avem 34 de elevi. Și să nu spună nimeni că pe vremea comunismului se putea cu 34, pentru că noi acum lucrăm altfel de copii”. Conform acesteia, cadrele didactice nu sunt remunerate pentru munca depusă la simulări sau olimpiade. „În momentul în care sunt chemată la simulări, la olimpiadă, la consilii profesorale, ore de consiliere cu părinții pe care le avem în fișa postului și pe care le facem, orele astea unde intră, pentru că nu sunt plătite? Practic, noi avem nu 40 de ore. Asta ar trebui să înțeleagă și domnul David, și societatea, că nu suntem pe șantier, intru în clasă, trântesc ușa clasei și îmi văd de treabă. Nu. Avem o muncă care necesită foarte multă analiză, dacă vrem să o facem bine, particularizăm relațiile cu copiii cei mai mulți dintre noi.” Recomandări Apogeul rușinii politice. AUR și partenerii săi au bătut recordul minimului de voturi la o moțiune de cenzură

12:40 - Acum 2 ore Protestatarii se îndreaptă spre Cotroceni Protestatarii au părăsit Piața Victoriei, iar acum se îndreaptă spre Palatul Cotroceni. Au fost instituite restricţii de circulație pe traseul urmat de manifestanţi spre Palatul Cotroceni, respectiv Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni. Știrea inițială: Protestul este organizat de trei federații sindicale importante: FSLI, „SPIRU HARET” și „ALMA MATER”. Acestea reprezintă angajații din învățământul preuniversitar și universitar. Sursă video: Vlad Chirea/Libertatea Programul protestelor este următorul: Ora 10.00 – adunarea participanților în Piața Victoriei

Între orele 11.00 și 12.00 va avea loc pichetarea Guvernului României.

Între 12.00 și 13.30, protestatarii vor merge pe traseul Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești, ajungând la Palatul Cotroceni

Între 13.30 și 14.30, pichetarea Palatului Cotroceni Traseul profesorilor pentru mitingul din București, de la Piața Victoriei la Palatul Cotroceni este următorul: Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești, până la Palatul Cotroceni. Profesorii cer eliminarea măsurilor care afectează sistemul educaţional. Printre acestea se numără creşterea numărului de elevi în clase, reducerea tarifului pentru plata cu ora, majorarea normei didactice cu două ore şi tăierea burselor elevilor. Mai mult, protestatarii cer demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, pe care îl consideră responsabil pentru „haosul” din sistem: „Domnule ministru, recunoașteți public că ați generat haos în învățământ și prezentați-vă demisia de onoare”.

