Elevi români blocați în Oman, Ierusalim și Dubai

Potrivit inspectorului școlar general al Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, grupurile sunt dispersate în mai multe orașe din Orientul Mijlociu – Oman, Ierusalim și Dubai – iar alte familii din județ, aflate în vacanță în Thailanda și Maldive, întâmpină dificultăți similare în a reveni în România.

„Avem un număr de 45 de copii și 12 profesori blocați în Orientul Mijlociu. Mare parte sunt din municipiul Suceava, dar avem și din Gura Humorului și Fălticeni”, a declarat Ciprian Anton. Reprezentanții ISJ precizează că toate persoanele sunt cazate în condiții de siguranță și nu se află în pericol.

Cele mai numeroase grupuri, de la Colegiul„Petru Rareș” din Suceava

Cele mai mari grupuri sunt formate din elevi ai Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava. Mai exact, este vorba despre două grupuri de câte 10, respectiv 11 elevi. Primul grup de copii este însoțit de 4 profesori și șase părinți, în timp ce din al doilea grup fac parte elevi majori, neînsoțiți și care au călătorit pe cpnt propriu.

Potrivit inspectorului general, aceștia au fost inițial mai greu de contactat, însă cu sprijinul Consulatului General al României autoritățile au reușit să ia legătura cu ei. Elevii sunt cazați în mai multe apartamente din Dubai, iar un reprezentant consular urmează să finalizeze procedurile pentru repatriere.

Excursii organizate și vacanțe în familie

Excursia elevilor a fost organizată printr-o firmă de turism, care a asigurat măsurile necesare pentru siguranța copiilor și a însoțitorilor.

În paralel, există și două grupuri de părinți cu copii din Suceava, aflați în vacanță în Thailanda și Maldive, care nu pot reveni în țară din cauza suspendării zborurilor.

Autoritățile locale acoperă cheltuielile de cazare pe perioada șederii forțate, iar reluarea curselor aeriene este așteptată după 9–10 martie, conform informațiilor transmise familiilor.

Prioritate pentru copii în operațiunile de repatriere

Situația românilor blocați în Orientul Mijlociu a fost discutată și la nivel guvernamental. În urma ședinței convocate de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, Executivul a transmis că autoritățile române vor acorda prioritate copiilor și cazurilor medicale în operațiunile de repatriere, scrie edupedu.

Revenirea în țară a elevilor și profesorilor din Suceava va avea loc imediat ce condițiile de transport o vor permite și procedurile consulare vor fi încheiate. Până atunci, autoritățile dau asigurări că toți cei implicați sunt în afara oricărui pericol.

Pe lângă elevii din Suceava în Dubai se află și un grup de 28 de elevi din Focșani însoțiți de două cadre didactice. Copiii, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, din clasele V–XII, se aflau într-o excursie organizată în vacanța intersemestrială și urmau să revină în România sâmbătă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE