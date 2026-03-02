Sursa: Facebook, Ionuț Filimon

Ce spun elevii din Vrancea, blocați în Dubai

După ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis din cauza conflictului din Iran, au rămas captivi în Dubai și 28 de elevi din Vrancea, plecați în excursie „în scop cultural”.

„Excursia a fost peste așteptările noastre, cu toate că plecarea către casă a fost dată peste cap din cauza acestui conflict politic. Am învățat să fim uniți mereu și să ne respectăm motto-ul cu care am plecat de acasă.”, au transmis elevii blocați în Dubai, pe 1 martie 2026, într-un mesaj video postat pe Facebook de Ionuț Filimon, primarul din Soveja.

La scurt timp, a venit și mesajul oficial al autorităților din România. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat pentru Agerpres că elevii sunt în siguranță, luni, 2 martie 2026.

„Prin intermediul Inspectoratului Școlar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. Știrile sunt că la acest moment sunt în siguranță, sunt bine”, a afirmat acesta.

Reamintim că un grup de 28 de elevi români din Focșani însoțiți de două cadre didactice sunt blocați în Dubai după ce spațiul aerian din Orientul Mijlociu a fost închis în urma declanșării conflictului din Iran.

Aceștia sunt însoțiți de două profesoare, Oana Nedelcu și Ligia Harasim.

Spațiul aerian închis din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Elevii, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, din clasele V–XII, se aflau într-o excursie organizată în vacanța intersemestrială și urmau să revină în România sâmbătă.

Însă autoritățile din Emiratele Arabe Unite au decis închiderea completă a spațiului aerian, ca măsură de securitate pe fondul escaladării conflictului din regiune.

Grupul este însoțit de două cadre didactice și se află cazat la hotel, în condiții de siguranță. Familiile din Focșani și din alte localități din Vrancea trăiesc însă momente de neliniște, în așteptarea reluării zborurilor comerciale.

Primarul din Soveja, Ionuț Filimon, a transmis un mesaj emoționant după ce a vorbit cu unul dintre profesori: „Este un sentiment greu de descris atunci când știi că propriul copil se află în mijlocul unui atac armat. Nu este ușor nici pentru cadrele didactice, care încearcă din răsputeri să își păstreze calmul și echilibrul. Tocmai am vorbit cu unul dintre profesori: copiii sunt bine, sunt veseli, iar băieții au oferit mărțișoare fetelor, un gest simplu, dar care aduce normalitate într-un moment dificil.”

„Am luat legătura cu doamna profesor Harasim, care are un centru Cambridge, deci care nu funcţionează în sistemul de stat de învăţământ şi a pus că are în grup 28 de elevi din judeţul Vrancea, deci nu doar din Focşani. Ei au plecat într-o călătorie privată, cu scop cultural, deci nu a fost necesar vreun acord din partea inspectoratului şcolar. Sunt acum în siguranţă la un hotel, aşa cum au şi reacţionat în spaţiul public.”, a precizat inspectorul general, Livia Marcu, de la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, pentru Radio România Iași.

Recomandările MAE pentru românii aflați în EAU

În contextul tensiunilor, Ministerul Afacerilor Externe le-a transmis românilor aflați în Emiratele Arabe Unite să:

urmărească anunțurile oficiale ale Ambasadei și Consulatului General;

rămână în spații sigure;

evite deplasările care nu sunt esențiale.

Autoritățile române sunt în contact permanent cu grupurile afectate și monitorizează situația pentru organizarea repatrierii în condiții de siguranță.

Nu sunt singurii elevi români blocați în regiune

Potrivit datelor oficiale, 1.066 de români s-au înregistrat la oficiile consulare din zonele afectate de conflict. Printre aceștia se află și 45 de elevi și 12 profesori din județul Suceava, conform G4Media.

Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Cristian Anton, a precizat că este vorba despre cinci grupuri. Cel mai dificil de contactat a fost un grup format din 11 elevi majori de la colegii naționale din Suceava, plecați fără însoțitori. Aceștia sunt cazați într-un apartament din Dubai și se află în afara oricărui pericol.

Un alt grup, format din 10 elevi, 4 profesori și 6 părinți, este cazat la hotel, iar agenția de turism a asigurat măsurile necesare pentru siguranța lor.

Alte trei grupuri de elevi din Suceava se află în vacanță în Thailanda și Maldive, fiind în siguranță și urmând să fie repatriate.

Repatrierea lor depinde de redeschiderea spațiului aerian și de evoluția situației de securitate din regiune.

Asta în timp ce Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat anularea a 35 de zboruri luni, 2 martie 2026, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti.

De altfel, peste 300 de români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu vor fi repatriați cu zboruri speciale TAROM reprogramate pentru seara de luni, 2 martie. Este vorba de cei care reușesc să ajungă la Cairo.

