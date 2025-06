Mesaj de încurajare de la un elev cu 10 la Bac

Silviu a terminat în acest an clasa a XII-a la unul dintre cele mai bune licee din București. În toți anii de școală a fost premiant cu coroniță, iar la bacalaureat a luat nota maximă la matematică: pentru el, cifrele nu mai au niciun secret. „Și eu am trecut prin emoții la Bac. Indiferent cât de mult ai învățat, indiferent cât de bine ești pregătit, emoțiile există. Este absolut normal să le ai. Am avut emoții și acum patru ani când am dat Evaluarea Națională. Cunosc foarte bine acest sentiment”, ne-a mărturisit tânărul.

Însă, continuă el, aceste trăiri intense trebuie gestionate în așa fel încât să te ajute, nu să te doboare. „Aș vrea să le spun copiilor următorul lucru: examenul are două probe, limba română și matematică. Hai să privim partea plină a paharului! Sunt două materii de bază cu care te-ai întâlnit în toți anii de școală. Sunt, practic, materiile la care ești cel mai bine pregătit. Româna este limba pe care o vorbești, literatura este tot ce ai citit tu scris la tine în țară, gramatica demonstrează că știi să scrii și să vorbești corect în limba pe care ai auzit-o de când te-ai născut. De ce ești stresat? Tu știi toate aceste lucruri!”

„Tu știi toate astea. Atunci ce te dă înapoi?”

Silviu ne-a mărturisit că matematica este pentru el o pasiune veche și un adevărat stil de viață. Iar sfatul pe care îl oferă elevilor de clasa a VIII-a vine cumva în același registru al logicii și al simplității: „Matematica nu înseamnă doar să știi să socotești, să calculezi. Matematica înseamnă să știi să gândești logic”.

Tânărul încearcă să le spulbere elevilor orice urmă de îndoială în ceea ce privește această probă, recurgând la o demonstrație. „Știi limba română? O știi. Asta înseamnă că înțelegi cerința la mate, înțelegi ce-ți cere exercițiul. Știi să notezi undeva datele unei probleme? Sigur că știi. Atunci ce te oprește? Ce te împiedică? Ce te dă înapoi? Fii relaxat!”.

Stresul, emoțiile negative, gândurile negre vin la pachet cu blocaje care te pot face să uiți tot ce ai învățat, mai spune Silviu. „Lasă stresul acasă, lasă emoțiile pe umerii părinților, să le trăiască ei. Iar tu concentrează-te, dă tot ce ai mai bun în tine și fii curajos. Ai încredere! Pentru că poți. Nu-ți pune piedici singur!”

Silviu a luat premiul întâi cu coroniță în fiecare an de liceu. Foto: arhivă personală

„Emoțiile mele au fost constructive. M-au mobilizat”

Silviu își amintește de examenul prin care a trecut acum patru ani și recunoaște că și el a avut emoții: „Dar este absolut normal să existe. Fac parte din natura noastră. Dacă nu am avea, asta ar fi, de fapt, în neregulă. Important este însă cât de mult le lăsăm să ne controleze”.

Tânărul ne-a mărturisit că a trecut atunci prin momente când se gândea temător dacă va avea o zi proastă? Dacă va uita tot ce a învățat? Dacă nu va avea inspirație? Dacă ceva va merge prost și viitorul său va deraia de la traiectoria pe care și-o dorea? „Emoțiile mele au fost însă constructive. M-au mobilizat”.

Au fost adrenalină pură, i-au dat un impuls, iar Silviu a profitat de ocazie. „Am folosit emoțiile în avantajul meu. Mi-a fost puțin teamă la Limba română. Tuturor le este teamă de această materie pentru că evaluarea profesorilor corectori este, dincolo de un anumit punct, subiectivă. Însă, teama aceea care m-a încercat a dispărut când mi-am întâlnit colegii. Cu toții aveam emoții, cu toții aveam aceleași gânduri și sentimente. Nu eram singurul. Toată lumea simțea la fel”.

Băiatul este de părere că atâta vreme cât ai învățat, te-ai pregătit și ai ajuns la un anumit nivel, teama nu-și mai are locul. Te duci la examen încrezător în munca pe care depus-o în cei patru ani de gimnaziu și dai tot ce ai mai bun în tine.

Silviu le-a transmis elevilor de clasa a VIII-a un mesaj de încurajare într-un mod inedit. Foto: arhivă personală

„Evaluarea Națională îi avantajează pe elevii foarte buni. Nu prea e corect”

Silviu este de părere că examenul de Evaluare Națională în urma căruia elevii sunt repartizați la liceu vine, într-adevăr, cu foarte mult stres și presiune. Motivul? De rezultatele acestui examen depinde viitorul copiilor. „Poate ai o zi proastă și ajungi să fii repartizat la un liceu mai slab, deși tu poate meriți să înveți într-o școală cu standarde mai ridicate. Cea ce nu este chiar corect”.

Tânărul, care se pregătește acum pentru facultate, consideră că liceele ar trebui să-și organizeze fiecare propriul examen de admitere, așa cum era pe vremuri. „Ești bun, ești pregătit, țintești către un liceu de top, de elită și dai un examen mai dur. Iar dacă îl pici, în toamnă ai șansa de a da admitere la alt liceu. Examenul acesta unic, Evaluarea Națională, se adresează tuturor copiilor, iar din acest motiv nivelul de dificultate este unul mediu, poate chiar scăzut. Prin urmare, este evident că un elev foarte bun va fi avantajat din start față de unul bun sau slab. Și parcă nu e corect. Mai corect ar fi ca cei buni să treacă printr-un examen pe măsură”, ne-a mai spus Silviu.

Evaluare Națională 2025. Azi, probă de foc la Limba și literatura română

Astăzi, 23 iunie, absolvenții clasei a VIII-a susțin prima probă scrisă din cadrul examenului de Evaluare Națională, cea la limba română. Examenul începe la ora 9.00, iar elevii au la dispoziție două ore să rezolve cerințele. După o zi de pauză, miercuri, 27 iunie, are loc a doua probă scrisă, cea la matematică. Pe 27 iunie, elevii care aparțin minorităților naționale vor da examen la limba maternă.

Pe 3 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale. În perioada 3-5 iulie, elevii își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații. Joi, 10 iulie, vor fi afișate rezultatele finale. Urmează apoi admiterea la liceu.