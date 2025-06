„Am rezolvat subiectele la matematică în mai puțin de o oră jumătate. Apoi, m-am plictisit””

„Am ieșit primul din sală. Pentru mine, subiectele de la Matematică au fost foarte simple. O notă de 10 nu este ceva imposibil. Să zicem că au fost de dificultate ușor spre mediu. Motiv pentru care am rezolvat toate cerințele în mai puțin de o oră jumătate. Apoi, vreo 10-15 minute, pentru că nu aveam încă voie să părăsesc sala, m-am cam plictisit”, ne-a mai declarat Silviu.

Tânărul ne-a spus că este din Moara Vlăsiei și încearcă – prin pasiunea sa pentru matematică – să-și facă localitatea mândră de el. „Sunt printre puținii de la noi din comună care au ajuns aici”. Elevul se referă la faptul că a intrat la unul dintre cele mai bune licee din București și a primit premiul întâi în fiecare an. „Am avut și coroniță”.

Pasionat de matematică, pentru Silviu cifrele nu mai au niciun secret. „Știu că voi lua nota 10 la matematică și sper la o medie apropiată de 10 la bacalaureat”.

Însă matematica se învață în timp, în ani de practică și exercițiu. „Cine se pregătește din timp, nu are de ce să se teamă. Dimpotrivă. Trebuie să știe că a avea emoții nu reprezintă decât o piedică pentru orice fel de examen. Eu, de exemplu, m-am dus la proba de la matematică foarte liniștit. Am lăsat emoțiile acasă. Pentru că știu materia și sunt stăpân pe mine. Și voi lua 10. Nu e nicio fală, e purul adevăr, chiar așa e. Voi lua nota maximă”.

Silviu va susține vineri ultima probă, la informatică, acolo unde va lua o altă nota de 10, speră el. „Vineri mă așteaptă informatica și o aștept și eu pe ea. Nu am nicio emoție nici aici. Sunt foarte pregătit. Sunt la zi cu toate cursurile la zi cu toate temele, examenul pare a fi unul foarte ușor.

„Nu am avut nevoie de meditații. Bacalaureatul se ia și fără”

Elevul ne-a spus că aceste note mari pe care le va lua se datorează studiului la clasă, cu doamna profesoară, dar și studiului individual, de acasă. „Nu m-am meditat pentru acest examen. Meditațiile la matematică nu au fost locul în care eu să mă duc. Deși colegii de clasă susțin că ai nevoie de meditatii, eu nu prea sunt de acord. Eu m-am bazat foarte mult pe ce am făcut la ore și pentru asta îi mulțumesc doamnei diriginte Simona Dimoftache. Dânsa ne-a predat matematica la fel ca la bacalaureat”.

Silviu s-a pregătit și singur, acasă, urmând însă indicațiile profesoarei sale. „Doamna ne spunea mereu: ce facem în clasă, repetați acasă. Și asta am făcut. Apoi, am lucrat în plus, pe lângă teme, multe exerciții recomandate de ea. Și iată că mi-au prins bine acum”.

Silviu ne-a spus că după bacalaureat va fi student la Politehnică. „Am ales Facultatea de Automatică și calculatoare”.