Nu toți profesorii vor putea preda în aceeași școală

Aproximativ 98,6% dintre cadrele didactice titulare au rămas în aceleaşi unităţi şcolare, iar ceilalţi 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare, anunţă Ministerul Educaţiei. Situația s-a creat după decizia de creştere a normei didactice cu două ore pe săptămână, care a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an şcolar.

În anul școlar 2023-2024, erau 173.533 de norme didactice ocupate cu titulari, conform raportului privind starea învățământului pentru anul școlar 2023-2024. Potrivit calculelor Edupedu, dacă raportăm procentul de 1.4 la numărul de norme ocupate cu titulari, atunci ar însemna că peste 2.400 de cadre didactice care ar urma să predea la mai multe școli din toamnă.

„Creşterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, ca măsură temporară stabilită prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an şcolar (2025 – 2026). Pe baza informaţiilor furnizate de inspectoratele şcolare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităţilor de învăţământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleaşi unităţi şcolare, iar ceilalţi aproximativ 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare”, se arată într-un comunicat transmis Ministerul Educaţiei, potrivit news.ro.

Normă mai mare, beneficii în plus pentru elevi

Conform reprezentanţilor ministerului, creşterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor o mai mare interacţiune cu profesori-titulari, dar, aşa cum preciza ministrul Educaţiei şi Cercetării, acest lucru trebuie dublat de o reducere a încărcării birocratic-administrative din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză.

„De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în 3 sau mai multe unităţi şcolare”, precizează Ministerul Educaţiei.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării va informa public şi în privinţa acestor demersuri. Ministerul Educaţiei şi Cercetării mulţumeşte tuturor cadrelor didactice pentru implicarea în pregătirea anului şcolar, în condiţiile dificile generate de criza fiscal-bugetară”, mai transmite instituţia.

Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori şi, ulterior, numărul de ore disponibile pentru plata cu ora.

Cum s-a modificat norma didactică în anul școlar 2025-2026

Norma didactică a profesorilor a crescut cu două până la patru ore pe săptămână. Este prima creștere a normei didactice din 1995.

pentru învățători și profesori de învățământ primar, norma didactică rămâne de tip „un post pe clasă”, dar cu 2 ore obligatorii de pregătire remedială pe săptămână;

pentru profesorii de gimnaziu, liceu, postliceal, precum și cei din clasele cu program integrat de artă și sport sau din unități extrașcolare, norma crește la 20 de ore pe săptămână, dacă aceștia au cel puțin licență în cariera didactică;

excepție: profesorii cu grad didactic I sau titlul de profesor emerit, care desfășoară activitate de mentorat, vor avea normă redusă la 18 ore pe săptămână;

profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori vor avea norme de 26 de ore pe săptămână (cu licență), respectiv 22 de ore (dacă au gradul I și activitate de mentorat);

în învățământul special, norma este de 18 ore pentru profesori la predare și terapii specifice, respectiv 22 de ore pentru educatori și maiștri instructori;

cadrele didactice cu peste 25 de ani vechime și gradul I, sau care dovedesc performanță educațională, pot beneficia de o reducere a normei cu 2 ore pe săptămână, fără afectarea salariului, în baza unei metodologii aprobate de Minister.

În plus, în perioada 2025-2026 până în 2029-2030, este valabil un regim special care permite includerea în norma didactică a unor activități precum pregătirea pentru examene naționale, performanță educațională și învățare remedială.

