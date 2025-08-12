Director de liceu: „Decizia, un algocalmin pentru a ne mai potoli durerea. Dar boala rămâne!”

Surpriză de proporții pentru elevii care urmează, în anul școlar 2025-2026, să susțină examenul de Bacalaureat! Dar și pentru profesori. Probele de competențe lingvistice și digitale, adică probele orale, cele care au fost mutate anul acesta în luna februarie pe motiv de caniculă, vor fi susținute în luna iunie.

Se pare că experimentul Bacalaureatului din iarnă a eșuat, însă nu ar fi motiv de îngrijorare. Cel puțin nu din partea profesorilor, care au criticat anul trecut deciza de devansare a examenului în februarie.

Pe de altă parte, nu putem ignora faptul că în vară atât Bacalaureatul, cât și Evaluarea Națională se vor desfășura aproape în paralel, iar în colegiile care au și clase de gimnaziu și clase de liceu va fi haos.

Ministerul „Răzgândilă” aruncă cu praf în ochii profesorilor

Directoarea Colegiului Național „I.L.Caragiale” a declarat pentru Libertatea că decizia, deși este una bună, a fost luată nu din bună credință, nu pentru că ministerului chiar îi pasă de profesori, ci pentru a le închide, cât de cât, gura. „Și-au spus hai să le servim ceva, să îndulcim cu un strop de zahăr dezastrul în care ne aflăm și să le arătăm profesorilor că ținem cont de părerea lor. Că, de fapt, uite, nouă chiar ne pasă de ei”.

Directoarea a precizat că nu mai crede absolut deloc în buna credință a celor care au luat această decizie. „Au fost sacrificați și chinuiți în egală măsură și profesori și elevi prin acest Bacalaureat susținut în iarnă. Deși au existat o mulțime de oameni din sistem care au spus că nu este o decizie bună să pui examenele de competențe în timpul școlii. Dar ministerul a decis tot cum a vrut el. Și acum? Ce fac decidenții? Au ajuns la vorba noastră! Și iată că întoarcem la un lucru care era bun, cât de cât, și care nu ar fi trebuit de la început schimbat”.

Probabil că, pe această logică a răzgândirii, mai spune directoarea Bodea, vom ajunge din nou la trimestre sau semestre, „probabil ne vom întoarce la o altă formă de evaluare a elevilor și așa mai departe”.

Sindicatele din Educație au ieșit pe 7 iulie la proteste în fața Palatului Parlamentului. Foto: Dumitru Angelescu

„Ne-au aruncat un os de ros, căci un câine care mănâncă nu mai latră”

De ce au ales acest moment, când suntem în criză, când toate școlile fierb, când sindicatele amenință cu proteste și chiar grevă generală? „Este o veste bună, dar ni s-a livrat ca și cum ai arunca un os unui câine flămând. Ocupat să mănânce, nu mai latră”, consideră directoarea.

Pe de altă parte, dacă e să luăm la bani mărunți această decizie, tot nu ar fi ceea ce trebuie. Pentru că examenele naționale vor fi susținute aproape în același timp. „Probele scrise ale Evaluării încep în data de 22 iunie, iar cele ale Bacalaureatului o săptâmână mai târziu. Însă nu asta ar fi problema, ci faptul că se va suprapune perioada contestațiilor de la Evaluare cu examenele din cadrul Bacalaureatului”, a mai explicat cadrul didactic.

Prin urmare, colegiile, acolo unde există și clase V-VIII, dar și clase de liceu, precum Colegiul „I.L Caragiale”, vor fi copleșite. Profesoara Andreia Bodea ne-a mărturisit însă că, dacă profesorii vor reuși să „supraviețuiască” acestei veri „aberante”, acestor măsuri care le smulg și ultima fărâmă de demnitate, atunci orice altceva va fi floare la ureche. „Nu cred că există categorie socio-profesională cu spinarea mai tăbăcită decât cea a profesorilor”.

Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.LCaragiale” din București. Foto: Facebook

„Plec din sistem cu un gust tare amar”

Andreia Bodea consideră că devansarea examenului de Bacalaureat din anul acesta a fost un experiment total eșuat, însă pe barba elevilor și a profesorilor. „Un eșec al deciziilor“.

Directoarea de la „Caragiale” ne-a mărturisit că la anul va ieși la pensie. „Cred că mi-am dus toate luptele. Cine știe despre mine, știe suficient. Nu mai sunt dispusă, nu mai am nici o satisfacție ca director. Pentru că ce fac eu acum nu e treabă de director. Plec din sistem cu un gust tare amar. La polul opus, acum 35 de ani, când am intrat în acest sistem, am făcut-o cu mare entuziasm”.

Bacalaureatul din acest an, susținut în februarie și iunie

Anul acesta, probele orale și cele scrise au fost reprogramate. Concret, probele de competențe au avut loc în perioada 27 ianuarie – 7 februarie, iar cele scrise au fost programate începând cu data de 10 iunie, mai devreme cu o lună față de anii trecuți. Motivul? Temperaturile din ce în ce mai ridicate din timpul verii și lipsa aparatelor de aer condiționat din multe sălile de examen.

Practic, din cauza schimbărilor climatice examenul de Bacalaureat 2025 a fost „scindat” în două mari sesiuni: cea din iarnă și cea din vară. Profesorii au criticat decizia, însă nu au reușit să-i convingă pe decidenți să revină asupra măsurii. S-au convins singuri acum.

Calendar Bacalaureat 2026. Cum sunt programate probele orale și cele scrise

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie 2026.

Probele de competențe

8 – 10 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);

10 – 11 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);

11 – 12 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);

15 – 17 iunie – Evaluarea competențelor digitale (proba D);

Probele scrise

29 iunie – proba la Limba și literatura română (proba E.a);

30 iunie – Proba obligatorie a profilului (E.c);

2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

3 iulie – Limba și literatura maternă (E.b)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în aceeași zi, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie 2026.

Bacalaureat 2026, sesiunea din toamnă

Înscrierea pentru cea de-a doua sesiune va avea loc în perioada 14 – 21 iulie 2026. Probele de competențe vo fi susține între 3 și 6 august, iar cele scrise în perioada 10 – 13 august 2026. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august 2026.

