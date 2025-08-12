Director de liceu: „Decizia, un algocalmin pentru a ne mai potoli durerea. Dar boala rămâne!”

Surpriză de proporții pentru elevii care urmează, în anul școlar 2025-2026, să susțină examenul de Bacalaureat! Dar și pentru profesori. Probele de competențe lingvistice și digitale, adică probele orale, cele care au fost mutate anul acesta în luna februarie pe motiv de caniculă, vor fi susținute în luna iunie.

Bacalaureat devansat, experiment eșuat. Ministerul Educației joacă alba-neagra cu examenele orale și le mută din nou în vară. Director de liceu: „Ne-au aruncat o ciozvârtă, să ne mai îndulcească amarul”

Se pare că experimentul Bacalaureatului din iarnă a eșuat, însă nu ar fi motiv de îngrijorare. Cel puțin nu din partea profesorilor, care au criticat anul trecut deciza de devansare a examenului în februarie.

Bacalaureat devansat, experiment eșuat. Ministerul Educației joacă alba-neagra cu examenele orale și le mută din nou în vară. Director de liceu: „Ne-au aruncat o ciozvârtă, să ne mai îndulcească amarul”
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
Recomandări
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Pe de altă parte, nu putem ignora faptul că în vară atât Bacalaureatul, cât și Evaluarea Națională se vor desfășura aproape în paralel, iar în colegiile care au și clase de gimnaziu și clase de liceu va fi haos.

Bacalaureat devansat, experiment eșuat. Ministerul Educației joacă alba-neagra cu examenele orale și le mută din nou în vară. Director de liceu: „Ne-au aruncat o ciozvârtă, să ne mai îndulcească amarul”

Ministerul „Răzgândilă” aruncă cu praf în ochii profesorilor

Directoarea Colegiului Național „I.L.Caragiale” a declarat pentru Libertatea că decizia, deși este una bună, a fost luată nu din bună credință, nu pentru că ministerului chiar îi pasă de profesori, ci pentru a le închide, cât de cât, gura. „Și-au spus hai să le servim ceva, să îndulcim cu un strop de zahăr dezastrul în care ne aflăm și să le arătăm profesorilor că ținem cont de părerea lor. Că, de fapt, uite, nouă chiar ne pasă de ei”.

Directoarea a precizat că nu mai crede absolut deloc în buna credință a celor care au luat această decizie. „Au fost sacrificați și chinuiți în egală măsură și profesori și elevi prin acest Bacalaureat susținut în iarnă. Deși au existat o mulțime de oameni din sistem care au spus că nu este o decizie bună să pui examenele de competențe în timpul școlii. Dar ministerul a decis tot cum a vrut el. Și acum? Ce fac decidenții? Au ajuns la vorba noastră! Și iată că întoarcem la un lucru care era bun, cât de cât, și care nu ar fi trebuit de la început schimbat”.

Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”
Recomandări
Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Probabil că, pe această logică a răzgândirii, mai spune directoarea Bodea, vom ajunge din nou la trimestre sau semestre, „probabil ne vom întoarce la o altă formă de evaluare a elevilor și așa mai departe”.

Sindicaliști din educație la protest
Sindicatele din Educație au ieșit pe 7 iulie la proteste în fața Palatului Parlamentului. Foto: Dumitru Angelescu

„Ne-au aruncat un os de ros, căci un câine care mănâncă nu mai latră”

De ce au ales acest moment, când suntem în criză, când toate școlile fierb, când sindicatele amenință cu proteste și chiar grevă generală? „Este o veste bună, dar ni s-a livrat ca și cum ai arunca un os unui câine flămând. Ocupat să mănânce, nu mai latră”, consideră directoarea.

Pe de altă parte, dacă e să luăm la bani mărunți această decizie, tot nu ar fi ceea ce trebuie. Pentru că examenele naționale vor fi susținute aproape în același timp. „Probele scrise ale Evaluării încep în data de 22 iunie, iar cele ale Bacalaureatului o săptâmână mai târziu. Însă nu asta ar fi problema, ci faptul că se va suprapune perioada contestațiilor de la Evaluare cu examenele din cadrul Bacalaureatului”, a mai explicat cadrul didactic.

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Recomandări
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Prin urmare, colegiile, acolo unde există și clase V-VIII, dar și clase de liceu, precum Colegiul „I.L Caragiale”, vor fi copleșite. Profesoara Andreia Bodea ne-a mărturisit însă că, dacă profesorii vor reuși să „supraviețuiască” acestei veri „aberante”, acestor măsuri care le smulg și ultima fărâmă de demnitate, atunci orice altceva va fi floare la ureche. „Nu cred că există categorie socio-profesională cu spinarea mai tăbăcită decât cea a profesorilor”.

Bacalaureat devansat, experiment eșuat. Ministerul Educației joacă alba-neagra cu examenele orale și le mută din nou în vară. Director de liceu: „Ne-au aruncat o ciozvârtă, să ne mai îndulcească amarul”
Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.LCaragiale” din București. Foto: Facebook

„Plec din sistem cu un gust tare amar”

Andreia Bodea consideră că devansarea examenului de Bacalaureat din anul acesta a fost un experiment total eșuat, însă pe barba elevilor și a profesorilor. „Un eșec al deciziilor“.

Directoarea de la „Caragiale” ne-a mărturisit că la anul va ieși la pensie. „Cred că mi-am dus toate luptele. Cine știe despre mine, știe suficient. Nu mai sunt dispusă, nu mai am nici o satisfacție ca director. Pentru că ce fac eu acum nu e treabă de director. Plec din sistem cu un gust tare amar. La polul opus, acum 35 de ani, când am intrat în acest sistem, am făcut-o cu mare entuziasm”.

Bacalaureatul din acest an, susținut în februarie și iunie

Anul acesta, probele orale și cele scrise au fost reprogramate. Concret, probele de competențe au avut loc în perioada 27 ianuarie – 7 februarie, iar cele scrise au fost programate începând cu data de 10 iunie, mai devreme cu o lună față de anii trecuți. Motivul? Temperaturile din ce în ce mai ridicate din timpul verii și lipsa aparatelor de aer condiționat din multe sălile de examen.

Practic, din cauza schimbărilor climatice examenul de Bacalaureat 2025  a fost „scindat” în două mari sesiuni: cea din iarnă și cea din vară. Profesorii au criticat decizia, însă nu au reușit să-i convingă pe decidenți să revină asupra măsurii. S-au convins singuri acum.

Calendar Bacalaureat 2026. Cum sunt programate probele orale și cele scrise

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie 2026.

Probele de competențe

  • 8 – 10 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
  • 10 – 11 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
  • 11 – 12 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);
  • 15 – 17 iunie – Evaluarea competențelor digitale (proba D);

Probele scrise

  • 29 iunie – proba la Limba și literatura română (proba E.a);
  • 30 iunie – Proba obligatorie a profilului (E.c);
  • 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);
  • 3 iulie – Limba și literatura maternă (E.b)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în aceeași zi, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie 2026.

Bacalaureat 2026, sesiunea din toamnă

Înscrierea pentru cea de-a doua sesiune va avea loc în perioada 14 – 21 iulie 2026. Probele de competențe vo fi susține între 3 și 6 august, iar cele scrise în perioada 10 – 13 august 2026. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Anunțul care zguduie scena politică! Nimeni nu se aștepta la această mișcare! Gabriela Firea ar putea fi cheia unui plan politic ținut până acum sub tăcere. Decizia care poate schimba totul!
Unica.ro
Anunțul care zguduie scena politică! Nimeni nu se aștepta la această mișcare! Gabriela Firea ar putea fi cheia unui plan politic ținut până acum sub tăcere. Decizia care poate schimba totul!
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
gsp
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
GSP.RO
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
GSP.RO
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Achiziția prin PNRR a microbuzelor electrice pentru școli, în vizorul Ministerului Educației. Verificări în județele Iași și Prahova
Știri România 18:30
Achiziția prin PNRR a microbuzelor electrice pentru școli, în vizorul Ministerului Educației. Verificări în județele Iași și Prahova
Infrastructurile critice ale României, ținta unui nou grup de atacatori cibernetici prorus. Printre țările vizate se mai numără Moldova și Georgia 
Știri România 17:50
Infrastructurile critice ale României, ținta unui nou grup de atacatori cibernetici prorus. Printre țările vizate se mai numără Moldova și Georgia 
Parteneri
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul.ro
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
Fanatik.ro
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Decizia luată de Daciana Sârbu după divorțul de Victor Ponta. „Mi-am reorganizat viața. Am reușit să pun lucrurile într-o altă ordine”
Stiri Mondene 17:40
Decizia luată de Daciana Sârbu după divorțul de Victor Ponta. „Mi-am reorganizat viața. Am reușit să pun lucrurile într-o altă ordine”
Cătălin Brînză, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Adevărul va ieși la suprafață”. S-a întors acasă singur sau însoțit?
Exclusiv
Stiri Mondene 17:25
Cătălin Brînză, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Adevărul va ieși la suprafață”. S-a întors acasă singur sau însoțit?
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Filmul tragediei româneşti din Italia: Danir a murit, după ce a rămas captiv în maşină, la 60 de grade
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei româneşti din Italia: Danir a murit, după ce a rămas captiv în maşină, la 60 de grade
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.ro
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Parteneri
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație de 11 ani
KanalD.ro
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație de 11 ani
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
StirileKanalD.ro
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
KanalD.ro
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze

Politic

În plin scandal privind companiile de stat, ministrul Energiei a vrut să își pună finul în conducerea Hidroelectrica
Politică 18:35
În plin scandal privind companiile de stat, ministrul Energiei a vrut să își pună finul în conducerea Hidroelectrica
Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump - Vladimir Putin
Politică 17:57
Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump – Vladimir Putin
Parteneri
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Spotmedia.ro
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn
Spotmedia.ro
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn