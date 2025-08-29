Începând cu 1 septembrie 2025, plata pentru orele suplimentare ale profesorilor debutanți va fi redusă cu peste 50%. Această măsură a stârnit critici vehemente în rândul cadrelor didactice, afectând motivația și calitatea actului educațional.

„Noi intuim că vor fi probleme și nu se vor acoperi toate orele care au acest regim cu plata cu ora, pentru că a scăzut drastic. Dacă, de exemplu, un profesor avea 100 de lei la plata cu ora, conform noilor reglementări el va avea 45 de lei. Este inexplicabil cum a gândit ministerul, pentru că ora cu plată nu diferă cu nimic de ora din norma de bază. Dacă ar fi să mergem pe raționamentul ministerului, ar trebui ca profesorul care face ora la plată cu ora să facă 20 de minute din ora de 50 și din materie să facă la fel 45%, ceea ce nu se poate.”, a precizat Simion Hăncescu, lider de sindicat.

Noile reglementări vor avea un impact semnificativ asupra volumului de muncă al profesorilor. Mulți vor fi nevoiți să predea în mai multe școli pentru a-și realiza norma, în condițiile unei remunerații reduse.

„Ceea ce fac la ora din norma de bază și la plata cu ora este identic. Trebuie să dau test, am nevoie de un timp. Pentru o oră, așa cum spun calculele, sunt necesare 2,5 ore în plus.”, a adăugat liderul de sindicat.

Ciprian Aliciuc, profesor de geografie, a confirmat această situație: „În prezent, mărirea normei cu 2 ore mă obligă să ajung în 2 școli în aceeași zi.”

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, există riscul unui boicot din partea profesorilor.

O profesoară a declarat pentru Antena 3: „Noi vom face front comun și pe 8 septembrie, din păcate, nu vom facilita deschiderea anului școlar.”

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Pe 8 septembrie, în Piața Victoriei din București, sunt așteptați peste 30.000 de profesori, studenți și părinți. Aceștia vor protesta împotriva noilor măsuri adoptate de Guvern.