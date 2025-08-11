Potrivit News, liderii sindicali sunt nemulțumiți de măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.

Întâlnirea de luni cu premierul nu a adus rezultatele așteptate.

Discuția a avut loc în contextul în care protestele sindicatelor au ajuns în a treia săptămână în fața Ministerului Educației.

Sindicaliștii din Educație consideră că premierul i-a ascultat, dar nu a înțeles mesajul lor.

Sindicaliștii vor organiza acțiuni de protest și marți și miercuri. Ei cer demisia ministrului Educației, Daniel David.

Aceștia au precizat că vor decide dacă vor începe sau nu cursurile pe 8 septembrie, așa cum era planificat.

„Vom boicota începutul anului şcolar”, au transmis liderii sindicali.

Liderii sindicali avertizează că protestele vor continua și vor crește în intensitate.

Ei sunt hotărâți să-și facă auzite nemulțumirile legate de măsurile guvernamentale pentru reducerea deficitului bugetar.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

„I-am cerut premierului să mai facă o analiză cu mai mare atenție și să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma, avertizându-l direct că anul viitor școlar va fi un an bulversat, pentru că, cu siguranță, vor fi ample acțiuni de protest.”, a declarat Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), potrivit Edupedu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE