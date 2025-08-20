Profesorii, chemați la vot. Va începe sau nu școala pe 8 septembrie?

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret au declanşat un referendum pentru boicotarea începerii noului an şcolar. Această formă de protest presupune refuzul cadrelor didactice de a participa la evenimentele și acțiunile care sunt programate pe 8 septembrie, în prima zi de școală.

Principala nemulţumire a sindicaliștilor este creşterea normei didactice cu două până la patru ore, însă profesorii au și alte nemulțumiri. Printre acestea, scăderea tarifului pentru plata cu ora, comasarea a peste 500 de unități de învățământ, creșterea numărului de elevi într-o clasă, dar și creșterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori.

În documentul transmis membrilor de sindicat, organizațiile atrag atenția că aceste măsuri au „efecte dezastruoase” asupra calității educației și a stabilității locurilor de muncă și cer abrogarea lor.

Protestele din educaţie au început în urmă cu aproximativ o lună şi vor continua în fiecare zi, în faţa Ministerului Educaţiei, timp de cel puţin două ore, în prima parte a zilei.

Profesor: „Voi fi în clasă pe 8 septembrie. Nu am încredere în liderii de sindicat”

Există, însă, foarte mulți profesori care nu sunt de acord cu această măsură de protest. Motivul? Elevii nu au nicio vină! Astfel că, pe 8 septembrie, ei vor fi alături de copii, în clasă. „În data de 8 septembrie (sau începând cu 8 septembrie) nu voi participa la grevă deoarece am o datorie morală și profesională față de elevi și părinți, a declarat pentru Educație Privată profesoara Simona Căpriță.

Dascălul a mai precizat că nu are încredere în liderii de sindicat care, spune ea, fac jocurile politice ale unor partide și doar atât. „Nu am încredere în conducerile sindicatelor, cu aceiași oameni de 30 de ani, care au demonstrat, de prea multe ori, lipsa unei viziuni pentru reformarea educației și sprijinirea reală a cadrelor didactice. Consider că mai mult sunt implicați în jocuri politice, decât în rezolvarea problemelor. Această poziție nu înseamnă că sunt mulțumită de deciziile luate în învățământ (fără a respecta minime criterii psiho-pedagogice și uniform, fără a se ține cont de anumite particularități) sau că nu recunosc problemele existente”, a mărturisit profesoara.

Calendarul anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 începe în data de 8 septembrie și cuprinde 36 de săptămâni de școală.

Modul 1: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025;

Modul 2: de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;

Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026;

Modul 3: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

Când începe vacanța de schi

Vacanța de schi (mobilă): o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

Modul 4: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

Vacanța de primăvară/Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026;

Modul 5: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026;

Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.