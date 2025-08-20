Profesorii, chemați la vot. Va începe sau nu școala pe 8 septembrie?

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret au declanşat un referendum pentru boicotarea începerii noului an şcolar. Această formă de protest presupune refuzul cadrelor didactice de a participa la evenimentele și acțiunile care sunt programate pe 8 septembrie, în prima zi de școală. 

Principala nemulţumire a sindicaliștilor este creşterea normei didactice cu două până la patru ore, însă profesorii au și alte nemulțumiri. Printre acestea, scăderea tarifului pentru plata cu ora, comasarea a peste 500 de unități de învățământ, creșterea numărului de elevi într-o clasă, dar și creșterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori. 

În documentul transmis membrilor de sindicat, organizațiile atrag atenția că aceste măsuri au „efecte dezastruoase” asupra calității educației și a stabilității locurilor de muncă și cer abrogarea lor.

Protestele din educaţie au început în urmă cu aproximativ o lună şi vor continua în fiecare zi, în faţa Ministerului Educaţiei, timp de cel puţin două ore, în prima parte a zilei.

Profesor: „Voi fi în clasă pe 8 septembrie. Nu am încredere în liderii de sindicat”

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Există, însă, foarte mulți profesori care nu sunt de acord cu această măsură de protest. Motivul? Elevii nu au nicio vină! Astfel că, pe 8 septembrie, ei vor fi alături de copii, în clasă. „În data de 8 septembrie (sau începând cu 8 septembrie) nu voi participa la grevă deoarece am o datorie morală și profesională față de elevi și părinți, a declarat pentru Educație Privată profesoara Simona Căpriță. 

Dascălul a mai precizat că nu are încredere în liderii de sindicat care, spune ea, fac jocurile politice ale unor partide și doar atât. „Nu am încredere în conducerile sindicatelor, cu aceiași oameni de 30 de ani, care au demonstrat, de prea multe ori, lipsa unei viziuni pentru reformarea educației și sprijinirea reală a cadrelor didactice. Consider că mai mult sunt implicați în jocuri politice, decât în rezolvarea problemelor. Această poziție nu înseamnă că sunt mulțumită de deciziile luate în învățământ (fără a respecta minime criterii psiho-pedagogice și uniform, fără a se ține cont de anumite particularități) sau că nu recunosc problemele existente”, a mărturisit profesoara.

Calendarul anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 începe în data de 8 septembrie și cuprinde 36 de săptămâni de școală.

Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Recomandări
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
  • Modul 1: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025;

  • Modul 2: de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;

Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026;

  • Modul 3: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

Când începe vacanța de schi

Vacanța de schi (mobilă): o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

  • Modul 4: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

Vacanța de primăvară/Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026;

  • Modul 5: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026;
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Recomandări
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic | EXCLUSIV
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Unica.ro
Nicușor Dan a făcut senzație pe ringul de dans, la o nuntă de lângă București. Mișcările lui au întors toate privirile! Nimeni nu l-a mai văzut așa până acum! Cu zâmbetul larg pe față, șeful statului s-a rotit și a țopăit alături de băiețelul lui, Antim, în mijlocul invitaților / VIDEO
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
gsp
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
GSP.RO
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
Parteneri
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Avantaje.ro
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Milioane de români pot cere online banii de la stat pentru plata facturii la energie
Știri România 16:14
Milioane de români pot cere online banii de la stat pentru plata facturii la energie
Cum și-a împlinit o româncă pasiunea pentru flori, la 10 luni după ce s-a mutat în Belgia: „Fericită instantaneu”
Știri România 15:48
Cum și-a împlinit o româncă pasiunea pentru flori, la 10 luni după ce s-a mutat în Belgia: „Fericită instantaneu” EqualVoice
Parteneri
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Adevarul.ro
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Cine sunt concurenții români de la „Exatlon Mexic”. Au fost surprinși pe aeroportul din Elveția
Stiri Mondene 15:30
Cine sunt concurenții români de la „Exatlon Mexic”. Au fost surprinși pe aeroportul din Elveția
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Stiri Mondene 15:16
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Parteneri
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Elle.ro
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
ObservatorNews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
GSP.ro
De ce nu are US Open un împărat dominant la fel ca la Melbourne, Paris și Londra? » Halep oferea o explicație, Mouratoglou vine cu altele: „O mie de tentații!”
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.ro
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Mediafax.ro
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Cine sunt cei doi tineri care s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului pe A1. Ultimele cuvinte pe care Giorgiana i le-a spus tatălui ei
KanalD.ro
Cine sunt cei doi tineri care s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului pe A1. Ultimele cuvinte pe care Giorgiana i le-a spus tatălui ei

Politic

10 țări din Europa sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina, ca să ofere garanții de securitate împotriva agresiunii Rusiei
Politică 14:15
10 țări din Europa sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina, ca să ofere garanții de securitate împotriva agresiunii Rusiei
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Exclusiv
Politică 11:00
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Parteneri
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Spotmedia.ro
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează