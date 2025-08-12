BAC Istorie 2025, sesiunea din toamnă. Ce ar fi trebuit să scrie elevii la primul subiect

La primul subiect, în afară de analiza pe text, la punctul 6 s-a cerut prezentarea a două acțiuni diplomatice, adică două tratate la care au participat românii în secolele XIV -XV. „Subiectul a fost unul generos, pentru că elevi au avut de unde alege”, a precizat pentru Libertatea profesorul Corneliu Riegler.

„De exemplu, în secolul XIV puteau să aleagă Tratatul de la Brașov al lui Mircea cel Bătrân. În secolul XV au fost cel puțin două tratate importante: Tratatul de la Overchelăuți, din 1459, al lui Ștefan cel Mare, și Tratatul de la Colomeea, din 1485, tot al lui Ștefan cel Mare. Ambele tratate au fost alianțe cu caracter anti-otoman”.

La punctul 7, elevilor li s-a cerut să menționeze o asemănare între două bătălii desfășurate de reprezentanți ai spațiului românesc în secolul XVI. „Să nu uităm că secolul XVI este secolul lui Mihai Viteazul. Elevii ar fi putut alege două bătălii date de Mihai Viteazul. De exemplu, avem două lupte la distanță de doar câteva luni: bătălia de la Călugăreni, din august 1595, și bătălia de la Giurgiu, din octombrie 1595. Asemănarea dintre ele este că ambele au caracter anti-otoman, ambele au implicat Țara Românească, ambele l-au implicat pe Mihai Viteazul”.

Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
Recomandări
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Cum trebuia rezolvat subiectul al doilea

La punctul 6 – restul sunt întrebări cu răspunsuri din text – li s-a cerut elevilor să argumenteze printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia România se implică în criza orientală. „Ce înseamnă criză orientală din perioada 1877 – 1878 și implicarea României? Însemnă participarea la Războiul de Independență. Deci, argumentul elevilor acesta era, Râzboiul de Independență”, a mai explicat profesorul Riegler.

Cum trebuia tratat subiectul al treilea, eseul

La subiectul al treilea, candidați au avut de elaborat un eseu de aproximativ două pagini despre evoluția României în perioada 1947-1985. „La prima cerință, elevii au avut de precizat un fapt istoric desfășurat în România în perioada 1947-1948 și menționarea a două aspecte cu privire la acesta. În anul 1947, cel mai important fapt istoric este abdicarea Regelui Mihai, la 30 decembrie. În aceeași zi, avem și proclamarea Republicii Populare Române. Ca aspecte, a fost o abdicare forțată și a dus la monopolizarea întregii puteri de către regimul comunist. Să nu uităm că de aici pornește schimbarea formei de guvernământ a țării noastre, din monarhie constituțională în republică, ceea ce suntem și astăzi”, a explicat profesorul Corneliu Riegler.

Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”
Recomandări
Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

În 1948 au fost trei evenimente majore. „În primul rând, Constituția din 13 aprilie, care prevede forma de guvernământ, republică, și care schimbă numele țării din Regatul României în Republica Populară Română. Foarte important, nu se mai prevede pluripartidismul, iar mijloacele de producție intră în proprietatea statului. Această Constituție a pregătiti terenul pentru naționalizarea de mai târziu”.

Un alt reper: 1 iunie 1948, când începe naționalizarea. „Printr-un decret dat de comuniști, principalele mijloace de producție trec din proprietate privată, în proprietatea statului: fabrici, uzine, bănci, spitale, școli, universități, farmacii, firme de transport, asigurări etc. Un alt lucru interesant despre naționalizare este că s-a făcut fără nici o despăgubire, încălcându-se grav dreptul la proprietate. Mai mult, proprietarii au fost și arestați. Și tot în 1948, cronologic, al treilea eveniment major: înființarea Securității. Este vorba despre decretul 221 din 30 august. Aici, elevii puteau adăuga că securitatea a torturat și ucis mii de oameni, considerați dusșmani ai regimului comunist”, a mai spus profesorul de istorie.

A doua cerință a eseului era menționarea a două aspecte referitoare la politica externă a României în perioada 1949-1960. „În 1949, România aderă la CAER, (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc) creat de URSS, cu cele șase state-satelit din Europa de Est. Este o organizație cu caracter economic un fel de replică a viitoarei Uniuni Europene. În 1955, avem două evenimente importante: România aderă la ONU și la aliața militară Pactul de la Varșovia. În 1956, avem participarea la reprimarea revoluției din Ungaria. Regimul lui Dej a fost un regim obedient față de Moscova, a avut o atitudine supusă și a participat la înlăturarea regimului din Ungaria. În 1958, se retrag trupele sovietice din România”.

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Recomandări
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

În prezentarea unei practici politice utilizate în România în anii 1961 -1975, elevii ar fi trebuit să menționeze totalitarismul. „Puteau alege cenzura, cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu, poliția politică, Securitatea”.

Ultima cerință: politica externă promovată de România în perioada 1965-1985, în cadrul Războiului Rece. „Aici, elevii ar fi putut aminți protestul lui Nicolae Ceaușescu față de invazia trupelor sovietice și cele ale pactului de la Varșovia împotriva Revoluției din Cehoslovacia din 1968. Puteau să spună că România se implică în perioada Războiului Rece în politica externă deoarece regimul lui Nicolae Ceaușescu a protestat față de invazia în Cehoslovacia, din 1968”.

Peste 30.000 de absolvenți, înscriși la examen

În această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu (peste 18.200 de candidați provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidați – din promoţiile anterioare), care vor susține întreg examenul sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Dintre aceștia, peste 5.000 de candidați (în total) vor susține și probele de evaluare a competențelor, a mai transmis ministerul.

Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Calendarul examenelor

  • 11 august 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă;
  • 12 august 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă;
  • 13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă;
  • 14 august 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă;
  • 18 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 19-20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cu o rochie mulată, decoltată, bronzată, o coafură impecabilă și bijuterii scumpe...Așa și-a făcut apariția soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment, și a atras, instantaneu, toate privirile. Cine este, de fapt, și cum arată partenera de viață a liderului PSD
Viva.ro
Cu o rochie mulată, decoltată, bronzată, o coafură impecabilă și bijuterii scumpe...Așa și-a făcut apariția soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment, și a atras, instantaneu, toate privirile. Cine este, de fapt, și cum arată partenera de viață a liderului PSD
Parcă a întinerit! La 51 de ani, îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Parcă a întinerit! La 51 de ani, îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
gsp
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
GSP.RO
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
GSP.RO
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Cheltuieli de criză la BNR: 200.000 de euro pe brânzeturi și 600.000 de euro pentru produse din carne. Bucătărie renovată cu 57.300 de euro
Analiză
Știri România 17:00
Cheltuieli de criză la BNR: 200.000 de euro pe brânzeturi și 600.000 de euro pentru produse din carne. Bucătărie renovată cu 57.300 de euro
Gemene din Iași au cucerit cele mai înalte vârfuri și cei mai înalți vulcani în doar cinci ani
Știri România 16:37
Gemene din Iași au cucerit cele mai înalte vârfuri și cei mai înalți vulcani în doar cinci ani
Parteneri
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul.ro
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Cătălin Brînză, dezvăluiri de la Insula Iubirii 2025: „Adevărul va ieși la suprafață”. S-a întors acasă singur sau însoțit?
Exclusiv
Stiri Mondene 17:25
Cătălin Brînză, dezvăluiri de la Insula Iubirii 2025: „Adevărul va ieși la suprafață”. S-a întors acasă singur sau însoțit?
Reportera de la Insula Iubirii 2025, stânjenită de avansurile lui George Jaguarul: „Eu nu fac parte din cele cinci fete care vor să se testeze”. Răspunsul lui
Stiri Mondene 17:00
Reportera de la Insula Iubirii 2025, stânjenită de avansurile lui George Jaguarul: „Eu nu fac parte din cele cinci fete care vor să se testeze”. Răspunsul lui
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
ObservatorNews.ro
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.ro
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Parteneri
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație de 11 ani
KanalD.ro
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație de 11 ani
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
StirileKanalD.ro
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
KanalD.ro
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze

Politic

Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Politică 14:59
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
Politică 08:03
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
Parteneri
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Spotmedia.ro
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn
Spotmedia.ro
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn