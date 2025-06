L-a resuscitat până la sosirea ambulanței

Copilul se află internat acum la Cluj Napoca și este în comă indusă. Incidentul a avut loc la începutul acestei săptămâni la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din localitate.

Colegul de bancă al elevului a observat că băiatul și-a lăsat capul pe spătarul scaunului și și-a atenționat imediat dascălul. Profesoara, care are cunoștințe de prim ajutor, nu a mai stat pe gânduri și a început imediat manevrele de resuscitare. Dascălul a reușit astfel să-l țină pe copil în viață până la sosirea echipajului SMURD, care a reușit să-l stabilizeze. Victima a fost apoi transportată cu un elicopter SMURD la o clinică de specialitate din Cluj-Napoca.

Directoarea școlii: „Nu bănuiesc să fi consumat ceva”

„În timpul ultimei ore de curs, spre finalul orei, unui elev de clasa a VII-a i s-a facut rău. Și-a pierdut conștiența, fără să spună nimic, fără să se întâmple absolut nimic. Profesoara a început manevrele de resuscitare, iar copiii au venit și m-au anunțat. Când am văzut că nu are puls și culoarea tegumentelor am sunat la 112. Până la sosirea echipajelor, doamna profesoară i-a făcut manevre de resuscitare și respirație gură la gură”, a declarat directoarea școlii.

„Nu îl știam ca fiind un copil cu probleme medicale. Nu a ridicat niciodată absolut nicio problemă. E un copil cu bun simț, liniștit. Nu bănuiesc să fi consumat ceva”, a completat directoarea școlii.

Potrivit acesteia, în școală sunt mai mulți profesori care au cursuri de prim ajutor, iar acest lucru pare să-i fi oferit o șansă la viață copilului de 14 ani. La scurt timp după incident, elevii au fost evacuați, iar părinții copilului anunțați despre cele întâmplate.

Elevul, transporat cu elicopterul la spitalul din Cluj Napoca

„Un copil de aproximativ 14 ani a fost găsit în stop cardio-respirator, iar fiecare secundă a contat. Colegii noștri din echipajul de prim ajutor SMURD au început imediat manevrele de resuscitare, iar lupta pentru viață a continuat alături de echipajul de terapie intensivă mobilă. Din fericire, eforturile comune ale salvatorilor nu au fost în zadar — copilul a răspuns pozitiv intervenției și a putut fi stabilizat. A fost transportat cu elicopterul SMURD la o clinică din Cluj-Napoca, pentru îngrijiri medicale”, a declarat pentru presa locală Marius Rus, purtătorul de cuvânt al ISU Bistrița.