În total, cele 45 de universități de stat civile din România au cheltuit 11,7 miliarde de lei în 2024, din care 8,53 miliarde de lei (72%) au reprezentat subvenții de la bugetul public, potrivit datelor analizate de Profit.

Gradul de dependență de bugetul de stat diferă semnificativ de la o universitate la alta.

Cea mai dependentă instituție este Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Aici, subvenția de aproximativ 85 de milioane de lei acoperă 95,6% din totalul veniturilor. Potrivit sursei citate, instituția a încheiat anul 2024 cu deficit bugetar.

La polul opus se află Universitatea din Craiova, care este cea mai puțin dependentă de finanțarea de la stat.

Aici, subvenția de 190 de milioane de lei reprezintă doar 45,8% din venituri, universitatea reușind să încheie anul cu excedent bugetar. Conform analizei, Craiova este instituția cu cel mai ridicat grad de autofinanțare reală dintre toate cele analizate.

Cine primește cea mai mare subvenție de la stat

Cea mai mare subvenție nominală din sistemul universitar românesc revine Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, care a primit 870 de milioane de lei de la bugetul de stat. Subvenția reprezintă 76% din veniturile totale, un nivel apropiat de media națională.

Politehnica București este, totodată, cea mai mare instituție academică din România, atât ca volum financiar, cât și ca număr de studenți.

Marile universități din România se află, în general, peste media națională în ceea ce privește dependența de finanțarea publică.

De exemplu:

Universitatea Babeș-Bolyai: subvenție de 69,4%, deficit bugetar

Universitatea din București: subvenție de 72,7%, excedent

ASE București: subvenție de 72,8%, deficit

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: subvenție de 81%, deficit

În schimb, universitățile de medicină tind să aibă o pondere mai redusă a subvențiilor, datorită taxelor și activităților specifice, unele coborând sub pragul de 60%.

Cât cheltuie statul român pentru un student

Raportat la numărul total de studenți, nivelul finanțării nu este ridicat în comparație cu alte state europene.

În 2024, populația școlară universitară din România a fost de 568.608 studenți, iar subvenția totală de 8,53 miliarde de lei echivalează cu aproximativ 15.000 de lei per student, potrivit calculelor Profit.

Cheltuielile publice pe student în învățământ universitar în UE se situează în medie între 10.000-15.000 euro/an în țările vestice. Media europeană pentru cheltuielile cu un student/an este de 11.000 euro. De peste 3,6 ori mai mult decât cheltuie România.

Asta în timp ce la universitățile din România mii de locuri au rămas neocupate. Numărul tot mai mic de absolvenți de liceu pune presiune pe universități.

Datele Eurostat arată că România are cel mai mic număr de persoane cu studii superioare din Europa. Datele din 2022 arătau că doar 17,4% dintre românii cu vârste între 25 și 74 de ani aveau studii superioare. Asta în timp ce media europeană este de 32%.

Deși dependența de bugetul public este mare, România nu se află printre țările cu cele mai generoase finanțări per student.

În multe state europene, universitățile de stat beneficiază de subvenții importante, dar reușesc să atragă venituri proprii mai consistente din cercetare, parteneriate și servicii.

