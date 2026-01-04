Universitățile din România, dependente de stat

În total, cele 45 de universități de stat civile din România au cheltuit 11,7 miliarde de lei în 2024, din care 8,53 miliarde de lei (72%) au reprezentat subvenții de la bugetul public, potrivit datelor analizate de Profit.

Gradul de dependență de bugetul de stat diferă semnificativ de la o universitate la alta. 

Cea mai dependentă instituție este Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Aici, subvenția de aproximativ 85 de milioane de lei acoperă 95,6% din totalul veniturilor. Potrivit sursei citate, instituția a încheiat anul 2024 cu deficit bugetar.

La polul opus se află Universitatea din Craiova, care este cea mai puțin dependentă de finanțarea de la stat. 

Aici, subvenția de 190 de milioane de lei reprezintă doar 45,8% din venituri, universitatea reușind să încheie anul cu excedent bugetar. Conform analizei, Craiova este instituția cu cel mai ridicat grad de autofinanțare reală dintre toate cele analizate.

Cine primește cea mai mare subvenție de la stat

Cea mai mare subvenție nominală din sistemul universitar românesc revine Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, care a primit 870 de milioane de lei de la bugetul de stat. Subvenția reprezintă 76% din veniturile totale, un nivel apropiat de media națională.

Politehnica București este, totodată, cea mai mare instituție academică din România, atât ca volum financiar, cât și ca număr de studenți.

Marile universități din România se află, în general, peste media națională în ceea ce privește dependența de finanțarea publică. 

De exemplu:

  • Universitatea Babeș-Bolyai: subvenție de 69,4%, deficit bugetar
  • Universitatea din București: subvenție de 72,7%, excedent
  • ASE București: subvenție de 72,8%, deficit
  • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: subvenție de 81%, deficit

În schimb, universitățile de medicină tind să aibă o pondere mai redusă a subvențiilor, datorită taxelor și activităților specifice, unele coborând sub pragul de 60%.

Cât cheltuie statul român pentru un student

Raportat la numărul total de studenți, nivelul finanțării nu este ridicat în comparație cu alte state europene. 

În 2024, populația școlară universitară din România a fost de 568.608 studenți, iar subvenția totală de 8,53 miliarde de lei echivalează cu aproximativ 15.000 de lei per student, potrivit calculelor Profit.

Cheltuielile publice pe student în învățământ universitar în UE se situează în medie între 10.000-15.000 euro/an în țările vestice. Media europeană pentru cheltuielile cu un student/an este de 11.000 euro. De peste 3,6 ori mai mult decât cheltuie România.

Asta în timp ce la universitățile din România mii de locuri au rămas neocupate. Numărul tot mai mic de absolvenți de liceu pune presiune pe universități. 

Datele Eurostat arată că România are cel mai mic număr de persoane cu studii superioare din Europa. Datele din 2022 arătau că doar 17,4% dintre românii cu vârste între 25 și 74 de ani aveau studii superioare. Asta în timp ce media europeană este de 32%.

Deși dependența de bugetul public este mare, România nu se află printre țările cu cele mai generoase finanțări per student. 

În multe state europene, universitățile de stat beneficiază de subvenții importante, dar reușesc să atragă venituri proprii mai consistente din cercetare, parteneriate și servicii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
Elle.ro
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
gsp
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
GSP.RO
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
GSP.RO
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Românii care au credite în lei vor plăti mai puţin pe rate, după ce IRCC a scăzut sub 6%
Știri România 09:33
Românii care au credite în lei vor plăti mai puţin pe rate, după ce IRCC a scăzut sub 6%
Soluția unui specialist în drept pentru ca referendumul din justiție propus de Nicușor Dan să aibă efecte. „Orice altă discuție este sterilă”
Știri România 07:00
Soluția unui specialist în drept pentru ca referendumul din justiție propus de Nicușor Dan să aibă efecte. „Orice altă discuție este sterilă”
Parteneri
Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră
Adevarul.ro
Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
Fanatik.ro
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
Elle.ro
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Florin Piersic, sărbătorit la 90 de ani pe scena TNB. Spectacol-eveniment cu vedete, amintiri și emoții
Stiri Mondene 09:39
Florin Piersic, sărbătorit la 90 de ani pe scena TNB. Spectacol-eveniment cu vedete, amintiri și emoții
Cum au apărut Adina Alberts și Viorel Cataramă la petrecerea de Anul Nou. Soția omului de afaceri a îmbrăcat o rochie strălucitoare
Stiri Mondene 03 ian.
Cum au apărut Adina Alberts și Viorel Cataramă la petrecerea de Anul Nou. Soția omului de afaceri a îmbrăcat o rochie strălucitoare
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Cum e viaţa în cea mai tânără capitala comunistă din lume
ObservatorNews.ro
Cum e viaţa în cea mai tânără capitala comunistă din lume
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
GSP.ro
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
GSP.ro
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
Parteneri
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Mediafax.ro
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Țările exotice în care s-au plimbat parlamentarii români în 2025. Cine sunt aleșii care au ajuns în Australia, Vietnam sau Etiopia pe bani publici
Fanatik.ro
Țările exotice în care s-au plimbat parlamentarii români în 2025. Cine sunt aleșii care au ajuns în Australia, Vietnam sau Etiopia pe bani publici
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026