5 știri by Libertatea – Monden: Vecina lui Măruţă, fostă ispită la Insula Iubirii, iar Alina Eremia s-a măritat

De la „Insula Iubirii”, la vecină cu Andra și Cătălin Măruță în Spania. Antoanela Pătruț, fostă ispită la „Insula Iubirii”, trăiește acum o poveste serioasă alături de fostul patron al echipei de fotbal CFR Cluj, Arpad Paszkany, nașul copiilor. Cei patru au bifat mese, plimbări și vacanțe de familie în Spania, căci sunt și vecini de când familia Măruță și-a cumpărat o casă lângă ei, în Marbella. Zilele astea, Măruții s-au întors la București, iar Arpad și Antoanela au rămas cu soare, mare și, din câte se pare, cu un bebeluș pe drum.

Fuego a „topit” cinci kilograme în cinci zile. Fără să se înfometeze, așa cum probabil s-ar aștepta toată lumea. Artistul a schimbat meniul: curcan la cuptor sau grătar cu legume verzi. Tot „pe verde” merge și când i se face foame între mese. Micile lui gustări sunt doar mere verzi. A golit frigiderul de tentații și acum ține doar lactate 0% grăsime și legume de sezon. Rețeta e simplă și eficientă: mult „verde” și zero tentații.

Magia nu l-a salvat pe Robert Tudor de radar. La 181 km/h pe autostradă, Poliția Română i-a „ascuns” permisul în joben pentru 90 de zile și i-a dat și o amendă de 1.800 lei. Magicianul și-a recunoscut vina, dar internauții nu l-au aplaudat, ba chiar l-au certat. Se pare că, de data asta, trucul cu dispariția chiar i-a reușit. Doar că permisul s-a făcut nevăzut!

Delia a aprins imaginația fanilor într-un bikini minuscul, pe terasa casei ei! Costume largi? Uitate. Fotografiile incendiare au dat scroll-ul peste cap, iar imprimeul camuflaj a scos în evidență orele de drumeții, dansuri și jogging și a aprins imaginația fanilor. Iar pastele, pizza, amandinele și eclerele pe care spune că le devorează? Se topesc mai repede decât ghețarii din cauza încălzirii globale.

Nuntă ca în povești pentru Alina Eremia și Eduard Barbu. Artista a zis „DA” la palat, cu naș mare: Lucian Gîtiță, big boss-ul de la Global, și soția lui, Bianca. Alina a schimbat două rochii spectaculoase: una stil sirenă, cu dantelă, corset, trenă și un voal pe cap, apoi una scurtă, cu paiete și cristale, pentru petrecere. Nici nașa nu a fost mai prejos, având o rochie spectaculoasă, iar invitatele – de la Antonia la Amalia Năstase – au defilat și ele ca pe covorul roșu.

Momentul în care un turc a tras focuri de armă spre terasa Freddo, în Centrul Vechi din București | VIDEO
Tranzacția MVM - E.ON România, respinsă de Guvern. Va ajunge pe masa CSAT după mai bine de jumătate de an de suspiciuni
Politică 17:11
Tranzacția MVM – E.ON România, respinsă de Guvern. Va ajunge pe masa CSAT după mai bine de jumătate de an de suspiciuni
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite. Niciun cuvânt despre eliminarea vizelor de SUA
Politică 15:04
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite. Niciun cuvânt despre eliminarea vizelor de SUA
