Alina Eremia și Eduard Barbu au spus „DA” și în fața lui Dumnezeu, trăind pe 16 august una dintre cele mai emoționante zile din viața lor. Artista și partenerul ei de viață s-au căsătorit într-o ceremonie intimă, dar spectaculoasă, desfășurată la Palatul Snagov, într-un decor de vis.

„A fost ca în povești”, a mărturisit Alina, recunoscând că a plâns de fericire în timpul evenimentului. „Nu-mi ajung caracterele aici pe Instagram ca să descriu tot ce am simțit ieri și cât am plâns de fericire, las aici un video care înglobează toată emoția zilei de ieri și cum se simte să te căsătorești cu sufletul pereche. A fost sublim. A fost ca în povești. Le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat să scriem cea mai frumoasă poveste a noastră”, a mai scris cântăreața.

Ceremonia religioasă a fost urmată de o petrecere elegantă, organizată în aer liber, sub lumina a sute de lumânări. Decorul floral, dominat de cale albe, a completat atmosfera de basm, oferind invitaților un cadru memorabil. În ziua cea mare, Alina Eremia a purtat două rochii. Una stil sirenă cu dantelă, corset, trenă și un voal pe cap. Pentru petrecere, interpreta și-a schimbat ținuta, alegând o rochie albă scurtă, cu umerii goi și aplicații din paiete și cristale.

Prietenii și familia au sărbătorit alături de miri, dansând și cântând până târziu, transformând seara într-o experiență de neuitat.

Cum l-a cunoscut Alina Eremia pe Eduard Barbu

În trecut, Alina spunea că ea și iubitul ei s-au cunoscut în sala de sport, însă a trecut ceva timp până au trecut la fapte. „Niciodată nu mi-a reproșat, din contră. Simt că am parte de toată susținerea lor, dacă îi cer un sfat, mereu e acolo încearcă să-mi dea cea mai bună opinie, cea mai bună perspectivă. Eu sunt capul răutăților, femeia e, bărbatul stă liniștit și iese sămânța de scandal din noi. E foarte ok să totul se sfârșește cu o criză de râs, ceea ce e tare”, a declarat, acum un an, Alina Eremia, pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

„Suntem două caractere foarte puternice și prietenii noștri se amuză când avem o discuție în contradictoriu, pentru că ne stimulăm unul pe celălalt și venim cu argumente care mai de care mai solide. De obicei, eu sunt mai impulsivă și mă cert, el nu prea se ceartă cu mine, iar la final mereu terminăm prin a râde. Niciodată nu am stat supărați mai mult de o oră, două”, a mărturisit Alina Eremia pentru Viva.ro.

