După ce s-a urcat la volan și a apăsat prea tare pedala de accelerație, magicianul Robert Tudor a rămas fără permisul auto și a primit și o amendă de 1.800 de lei, după cum a afirmat chiar el într-un clip video pe care l-a postat pe rețelele de socializare.

Videoclipul pe care vedeta l-a postat pe Facebook s-a viralizat rapid și a adunat peste 2.500 de comentarii, aproximativ 500 de distribuiri și mai mult de 16.000 de reacții. „Mi-a dispărut permisul… La 181km/h, cât de sigur e aparatul acela, pot face contestație?”, a scris magicianul Robert Tudor pe celebra rețea de socializare.

Pentru că a făcut haz de necaz, fanii acestuia s-au împărțit în două tabere: cei care au râs de felul în care acesta a decis să relateze pățania și i-au apreciat sinceritatea, iar alții care l-au pus la zid pentru ce a făcut în trafic.

„Cine crede ca câștiga timp mergând tare, crede greșit. In cazul de față: cât timp ai pierdut cu oprirea asta? Cât te-a costat această aventură? Dacă mergeai cu 130 erai deja la destinație, de mult timp”, „Felicitări pentru atitudine! Alții se spărgeau în figuri și amenințări” și „A făcut Magie și Poliția cu tine acum”, au fost doar câteva dintre comentarii pe care internauții le-au lăsat în dreptul clipului video.

„Prea răi sunteți aici pe Facebook. Am postat filmulețul și nu vreau să educ pe nimeni, doar vă arăt ce se poate întâmpla dacă mergi cu viteză. Nu fentez legea, așa cum e ea, eu o respect, la fel cum respect și oamenii. Putea să îl ia și pe un an, cum spun niște deștepți pe aici, acceptam. Îmi asum tot ce am făcut și, la fel cum am spus în video, prostia se plătește”, a reacționat magicianul Robert Tudor, când a văzut ce îi scriu fanii.

Mai mult decât atât, acesta a precizat că a primit și o amendă de 1.800 de lei, iar dacă o va plăti în 24 de ore, suma se va reduce la jumătate.

La aproximativ 24 de ore după ce a rămas fără permisul auto, magicianul Robert Tudor a postat pe pagina lui de Facebook și o poezie pe care i-a făcut poetul ascultător Andrei Popa:

„Ați văzut, nu m-am ascuns,

Direct și cinstit v-am spus,

Am călcat «extra» pedala

Bine că nu fac iar școala…

Nu mă scuz, nici nu contest,

Asta e, stau și aștept,

Și după ce-l recuperez,

O să mă mai…temperez.

Până atunci, numai de bine,

Voi să NU faceți ca mine,

În rest… hai mai buni să fim

Că de greșit, toți greșim.

P.S.

Am trucuri elaborate

Dar permisul, din păcate,

În această manieră,

Va sta… tot la rutieră.

Empatici sau cârcotași,

«Aia e» sau «Bă, ne lași»,

Voi toți, fete și băieți,

O zi magică s-aveți.”

