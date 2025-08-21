Cei doi și-au început dimineața într-un mod sănătos. Adela Popescu a fost cea care a împărtășit pe rețelele sociale un fragment dintr-o conversație cu soțul ei.

„Radu: Hai la mișcare!

Eu: Nu și azi când împlinim 10 ani de la cununia civilă!!

Radu: Păi, tocmai de-aia. Să împlinim și 80”, a fost conversația făcută public de Adela Popescu.

Într-un interviu acordat recent, vedeta a dezvăluit că la începutul relației nu a fost prea convinsă că prezentatorul Insula Iubirii are intenții serioase cu ea. În cele din urmă și-au construit o familie frumoasă și se iubesc enorm.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Întrebată dacă au existat momente grele în relația cu Radu, Adela a răspuns sincer că au fost și încă există.

„Chiar începutul a fost în sensul că mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai. Și nu știi niciodată când e strategie și când nu la un bărbat. Și mi-a luat un pic să mă lămuresc de lucrul ăsta. Iar apoi, acum avem perioade de când cu copiii. Sunt momente grele, pentru că ne solicită ei”, a declarat Adela Popescu pentru Cancan.

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

Adela Popescu spune că atunci când Radu a primit propunerea de a face parte din proiectul Insula Iubirii și a aflat despre ispitele feminine aflate în cadrul show-ului, vedeta nu a simțit gelozie și asta pentru că relația lor este foarte strânsă și specială.

Mai mult, de fiecare dată când Radu se află la filmări, soția lui îl vizitează, petrecând timp împreună în Thailanda. „Nu. Noi geloși, chiar nu… Asta nu ni s-a întâmplat. Adică eu am mers de fiecare dată în Thailanda pentru că el m-a chemat. Pentru că noi suntem legați așa. Adică avem nevoie unul de celălalt ca să fim în siguranță, să fim în liniște, să fim prolifici ca să zic așa”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.