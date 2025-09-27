Astăzi, Adelina Pestrițu a împărtășit cu fanii săi mai multe imagini spectaculoase pe rețelele de socializare, alături de un mesaj emoționant. „O seară plină de strălucire și emoție la The Grand Ball of Prince and Princesses, în Monte Carlo. 👸🏻

Am trăit un vis în pași de vals, printre rochii fabuloase, zâmbete elegante și oameni care par ieșiți dintr-o poveste. O lume în care timpul se dilată, iar detaliile devin amintiri prețioase. Pentru o seară, am fost parte dintr-un basm modern unde fiecare clipă a contat. 👑 Mulțumesc, Monte Carlo, pentru magie.”, a scris Adelina pe Facebook.

Adelina Pestrițu, apariție la balul de la Monte Carlo

În una dintre fotografiile pe care le-a făcut publice, Adelina Pestrițu apare într-o rochie spectaculoasă, cu detalii prețioase argintii și broderii minuțioase, ce îi pun în valoare silueta. Ținuta este completată de o tiară elegantă, care îi conferă un aer regal.

Fundalul impunător, cu candelabre masive și decoruri somptuoase, subliniază atmosfera de poveste a evenimentului. Aceasta nu este prima dată când Adelina participă la un astfel de eveniment.

Pe 6 septembrie, vedeta a fost prezentă și la Marele Bal al Prinților și Prințeselor de la Iași, organizat la Palatul Culturii, acolo unde a impresionat de asemenea prin eleganța sa.

Adelina Pestrițu, schimbări radicale

Adelina Pestrițu trece printr-o transformare profundă, renunțând treptat la o parte dintre cele 27 de tatuaje pe care le are. Prezentă în emisiunea „La Măruță”, vedeta a mărturisit că decizia vine din dorința de a se regăsi.

„Să știi că încă nu m-am hotărât câte tatuaje voi scoate până la capăt, toată lumea mă întreabă. M-am apucat deja de șapte dintre ele, să le elimin. Vor urma și altele, dar nu știu când o să mă opresc. Știu doar că o să păstrez tatuajele care au legătură cu familia mea și pe cele pe care chiar le-am făcut într-un moment-cheie al vieții mele. De exemplu, uite acest tatuaj, care este cu numele fetiței mele.

O să șterg tatuajele pe care le-am făcut din plictiseală. Pur și simplu, nu mă mai regăsesc în stilul ăsta. De-a lungul timpului, s-a schimbat și stilul vestimentar și trebuie să recunosc că, atunci când îmbrac anumite rochii foarte elegante, sunt două tatuaje care sar în ochi și vreau să le elimin.

Procedeul este foarte dureros și de lungă durată. M-am apucat de anul trecut. Nu cred că pot spune despre vreunul dintre ele că s-a eliminat în totalitate. Acesta, de exemplu, a început să dea semne. Bine, cam la fiecare se vede o îmbunătățire în acest sens, dar ăsta este cam 50% șters. Și cred eu că o să dispară primul.

Tocmai de asta am decis să nu mai adopt trenduri care sunt permanente și care implică pielea mea. Așa cum a fost și cu implanturile, așa se întâmplă acum și cu tatuajele. Noi ne schimbăm, tindem spre evoluție și e normal să îți schimbi stilul, să îți schimbi preferințele, să vrei să îmbunătățești. Etapa asta în care mă aflu acum mă supune unei transformări. Practic, mă readuce la natural.

Durează mult, pentru că e necesar să treacă aproximativ șase săptămâni între ședințe. Îți dai seama, pe perioada verii nu poți să faci laser, pentru că te expui la soare, și, tot așa, te lungesti foarte mult cu acest proces”, a spus Adelina Pestrițu în urmă cu câteva luni. Totodată, ea a renunțat și la implanturile mamare.

