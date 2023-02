Astfel, Antonia s-a decis să îi ofere un cadou minunat și i-a adus un pisoi. Artista s-a bucurat enorm când a primit animalul, mai ales pentru că adoră darurile făcute din suflet.

„Pisicuța mea. Am primit-o de ziua mea, clar este unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care am putut să le primesc vreodată. Știa (n.r. Antonia) că am suferit foarte mult după moartea pisicuței noastre și știa că îmi doresc foarte mult ca, la un moment dat, să luăm o pisică nouă. Vorbisem pentru că ea a fost alături de mine când am pierdut-o pe Candy.

Oricum, pentru mine mai presus decât orice sunt cadourile care sunt făcute din inimă, indiferent de buget. Aș prefera să fie un buget mai spre deloc, dar să fie un cadou care să însemne ceva, decât să fie ceva WOW și să nu fie din suflet”, a povestit Giulia pentru Ego.

Chiar dacă timpul nu le permite să se întâlnească mai des, Giulia Anghelescu și Antonia sunt mereu una alături de cealaltă, la bine și la greu.

„Suntem mereu una lângă cealaltă, chiar dacă programul nostru nu prea se sincronizează, din păcate. Ne-am dori să ne vedem mult mai des decât o facem.

În schimb, noi suntem de părere că o prietenie adevărată este o prietenie în care nu trebuie să vorbești neapărat zilnic, dar trebuie să știi că persoana respectivă este lângă inima ta. Acest lucru este cel mai important”, a mai povestit Giuia.

Giulia Anghelescu este mama Sabinei Antonia și a lui Eduard Mikael, iar Antonia are trei micuți, pe Maya, Dominic și Akim. Giulia a dezvăluit cum se înțeleg aceștia.

“Foarte bine. (n.r. se înțeleg copiii lor) Ți-am zis, singurul lucru pe care ni l-am dori ar fi să petrecem mai mult timp împreună, dar pe cât posibil încercăm să facem să se întâmple lucrul acesta.

La asta ne gândim și noi (n.r. că micuții lor o să crească și o să iasă împreună în diferite locuri). Cumva, noi abia așteptăm și momentele respective. O să știm clar să ne distrăm în felul nostru și ei în felul lor. Adică noi la un spa și ei la discotecă”

