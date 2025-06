Totul a început cu o nominalizare colectivă. Concurenții au desemnat-o pe Adina drept cea mai cheltuitoare persoană din tabără, o decizie care a adus o la răscruce de drumuri, alături de Gabriel, nominalizat și el de Adina ca fiind cheltuitorul grupului. Norocul nu a fost de partea Adinei, care a fost nevoită să urmeze traseul negru, la capătul căruia a fost pusă în fața unei probe secrete, una extrem de dificilă: să-l convingă pe Jean să cheltuiască 2.500 de euro. Misiunea ei a eșuat, Jean rămânând fidel principiilor sale. Adina a primit o a doua șansă, una care s-a dovedit la fel de imposibil de dus la capăt. Ar fi trebuit să-l determine pe Jean să trimită 2.500 de euro familiei sale – bani care, de fapt, ar fi ajuns în contul Adinei, permițându-i să rămână în competiție. Jean a refuzat propunerea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Eșecul provocării a dus la eliminarea Adinei, iar vestea dată de Zoli Toth a fost primită cu urale de majoritatea colegilor, exasperați de comportamentul și cheltuielile excesive ale Adinei. Cel mai fericit a fost Călugărul Cosmic, care nu și-a ascuns satisfacția că scapă de „virus”.

Recomandări VIDEO Neştiuta poveste a lui Ianis, eroul de 17 ani care a salvat de la înec o tânără, în staţiunea Costineşti

„Îmi pare rău că nu a fost să ajung până la final. Scopul meu nu a fost să plec cu banii mulți acasă. Am vrut doar să trăiesc intens experiența asta… De la Tempting Fortune România o să plec cu multe amintiri. O să plec cu faptul că mi-am făcut și aici în sălbăticie toate poftele, nu m-am abținut cam de la nimic. Eu sunt Adina care am fost. Adică eu așa cheltui. Când știu că am bani, cheltui tot… Asta sunt eu și aici, și afară, și peste tot. Nu e dureros că am plecat cu zero lei. Sunt fericită că mi-am satisfăcut toate plăcerile. Mi-am făcut amintiri, amintiri pe care nu am să le uit niciodată” a spus Adina cu lacrimi in ochi.

Călugărul Cosmic, stăpânul lingoului de aur, după ce a acceptat o tentație usturătoare pentru ceilalţi concurenţi

Zoli Toth le-a mai dezvăluit concurenților un detaliu șocant: concurenții au cheltuit deja 133.650 de euro din premiul comun, ceea ce a stârnit revolta în tabără, cu atât mai mult cu cât au realizat ca lipsește o suma de 20.000 de euro din socotelile lor. Seara trecuta Florin, alias Călugărul Cosmic, a acceptat una dintre cele mai costisitoare tentații secrete, un lingou de aur pentru care a plătit 20.000 de euro.

„Aurul e pentru rege, iar ce aparține regelui trebuie să vină la rege. Așa că voi accepta tentația asta”, a spus Florin.

Recomandări Cauzele profunde ale violenței domestice în România. Specialist: „Majoritatea agresorilor au o formă de adicție, în special jocurile de noroc”

Tot el a obținut la jocul de ieri și al patrulea card, ceea ce îi oferă un bonus de 50% la suma totală care îi va reveni la finalul competiției. Ziua de ieri a adus și o altă misiune ascunsă: șapte concurenți au acceptat o tentație secretă care le permitea să fure o tentație deja revendicată, însă Roxana a fost cea mai rapidă și a câștigat cuponul.

Înainte de a părăsi competiţia, Adina a mai dat o ultimă lovitură bugetului echipei. Supărată că Jean a refuzat-o, a acceptat o tentație delicioasă, o brioșă de 350 de euro. Dar reacția nervoasă care a urmat a dus la o notă de plată totală de 5.250 de euro, după ce a băgat mâna în toate produsele de pe platou. Nu ratați „Tempting Fortune Romania”, sâmbătă, de la ora 21.00, la Kanal D pentru noi provocări, tentații riscante și decizii care pot schimba dinamica acestei competiţii unice.