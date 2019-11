Adio, dar rămân cu tine! Vedetele trăiesc în occident pe bani ce-i fac în România

De Florian Gheorghe,

Cel mai solicitat colindător al nostru, Ștefan Hrușcă, aduce ”ler”-ul din Canada, an de an. Folkistul (61 ani) locuiește, din 1991, într-un orășel de lângă Toronto și este cetățean canadian. Cândva unul dintre cei mai populari comici, Doru Octavian Dumitru este vecin cu Hrușcă în Toronto (a emigrat la sfârșitul anilor 90), iar poantele sale tot aici au sens. De aceea, petrece mai mult de jumătate de an în România.

Anamaria Ferentz (FOTO) gustă de aproape zece ani ”The american dream”. Chiar dacă încă mai muncește la acest aspect și nu s-a dovedit statornică (a locuit în New York, apoi California), fosta solistă Demmo, care a lucrat atât în domeniul imobiliar, cât și în cel artistic, se luptă să se realizeze profesional, dar este prezentă și la evenimentele importante din sânul comunității.

Hulit şi lăsat fără drepturi de guvernul comunist după ce a ales să rămână în occident, în 86, Adrian Romcescu încearcă să se readapteze aici, după aproape 30 de ani de locuit în Danemarca. La fel și Gitte, soția sa, amândoi fiind mai mereu pe drumuri, căci au o proprietate de îngrijit și acolo. În aceeași situație se află și fratele său, Mircea Romcescu (formaţia Academica – n.r.), şi soţia sa, Olimpia Panciu.

De 25 de ani, Ionuț Dolănescu traversează oceanul și de 13 are propria sa casă în Orlando, Florida. Recent, el a dobândit și cetățenia americană, așa că, pe viitor, va putea oricând să vină în România, unde este un artist bine cotat.

De 30 de ani, legenda rock-ului românesc Nicu Covaci locuiește într-un paradis, Morayra, cel mai estic punct al Spaniei, unde duce o viață simplă, fără excentricități de rock star, și unde, ca și aici, este o personalitate.

Gheorghe Gheorghiu a ales un loc potrivit pentru stilul său de viață, acesta ducând un trai liniștit în Las Vegas, departe de zarva orașului și a cazinourilor. Artistul, care este rezident de cinci ani al Statelor Unite, s-a acomodat repede, mai ales că, din 1990, a traversat anual oceanul. De un singur lucru nu se poate lipsi: de verile petrecute pe litoralul românesc.

De fiecare dată când fuge din satul său, Las Fierbinți, Mihai Mărgineanu se duce într-un loc cu mai mult soare, în sudul Spaniei, unde a cumpărat o casă. Solistul și actorul insistă că nu s-a mutat din București, dar are de gând să stea cât mai mult timp pe viitor în țara care l-a cucerit. Solistul a ales Spania deoarece, în ultimii 10 ani, aceasta a fost țara unde și-a petrecut cel mai des vacanțele, împreună cu familia și prietenii.

După anii petrecuți în… A.S.I.A., Irina Nicolae a ales Budapesta. La 41 de ani, fosta membră a popularei trupe feminine din anii 2000, acum mamă și soție, s-a apucat de scris cărți pentru copii.

Lista artiștilor care au ales locuri mai potrivite pentru viața lor este completată de Ricky Dandel, Flavius Teodosiu și Johnny Săndulescu (Germania), Dj Rhynno (Suedia), Bitză Mihai (Spania), Ion ”Nuțu” Olteanu, fondatorul trupei Iris (Suedia), Cătălin Arabu (Canada), Marius Mihalache, Unika, Autentic și George Rotaru (Statele Unite ale Americii), Aura Urziceanu (Canada), Narcisa Suciu (Finlanda) și marea actriță și solistă Eniko Szilagyi (Franța).