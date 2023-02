Om de televiziune și prezență plină de energie pe micul ecran, Adriana Bahmuțeanu are o poveste de viață impresionantă, cea mai mare parte a acesteia desfășurată în lumina reflectoarelor. Încă de mică aceasta și-a dorit să devină jurnalist, dar celebritatea nu i-a adus-o presa scrisă, ci emisiunile de televizune de tip tabloid.

În atenția presei au adus-o adesea pe Adrianei Bahmuțeanu și scandalurile cu fostul soț, Silviu Prigoană, cu care a fost căsătorită de cinci ori. Mama a doi copii, aceasta se pregătește să se căsătorească pentru a șaptea oară.

„A fost apogeul unei relații absolut toxice, pe care îmi doream de multă vreme să o închid”

Primul soț al Adrianei Bahmuțeanu nu a fost însă Silviu Prigoană, ci Cosmin Bahmuțean, alături de care ea spune că a avut o relație toxică. „A scos un pistol și mi l-a pus la cap! Am avut tăria de caracter să-i zic: Bine, împușcă-mă! Eu la tine nu mă mai întorc!”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, conform kanald.ro.

„A fost apogeul unei relații absolut toxice, pe care îmi doream de multă vreme să o închid și nu aveam puterea să mă rup de ea! Până la urmă am pus punct, am plecat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat! Uite că n-am murit, sunt aici în viață, pentru că era evident că el nu m-ar fi împușcat în momentele alea!

Și deja începusem să învăț, să citesc și știam că cei care își agresează partenerele, soțiile, iubitele sunt de fapt niște oameni în interiorul lor slabi, ba mai mult niște psihopați! Asta s-a întâmplat!”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu.

Care e povestea numelui Adrianei Bahmuțeanu

Ea a fost cea care a înaintat actele pentru divorțul de Cosmin Bahmuțean, însă și-a dorit să îi păstreze numele. Nu s-a putut, așa că a ajuns să apeleze la un derivat al numelui Bahmuțan. „Sunt foarte fericită că am reușit să mă rup din acea relație toxică și da, mi-am schimbat numele administrativ pentru că eram cunoscută deja în presă ca Adriana Bahmuțan și n-aveam cum să semnez altfel, în vremea aia lucrăm la Evenimentul Zilei și era o tragedie când am divorțat pentru că nu puteam semna cu numele meu, el nedându-mi voie. Și până la urmă am rezolvat și această problemă”, a mărturisit jurnalista.

Chiar dacă nu a rămas în relații bune cu Cosmin Bahmuțean după divorț, Adriana Bahmuțeanu se înțelege și acum foarte bine cu sora lui. „Am rămas în relații bune cu sora lui, cu fosta mea cumnată, chiar ne-am văzut acum câteva luni, când a venit în România. Ea locuiește în SUA și am ieșit la masă. Și îmi pare rău că s-a întâmplat asta și că el nu s-a schimbat absolut deloc nici acum. Și nu a învățat nimic de la viață.

Și a rămas același terorist al partenerelor lui din viață de după mine. Îmi pare rău că am nimerit eu așa. Îmi pare rău că n-am salvat timp, eram foarte tânăra, aveam 18-20 de ani”, a mai povestit Adriana Bahmuțeanu.

