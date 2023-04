După aproape un an de relație cu George Restivan, Adriana Bahmuțeanu, mai sinceră ca niciodată, a spus cum că a renunțat la viața în America. Când și-a cunoscut partenerul, acesta era stabilit în America cu mama lui și cu fiul pe care îl are dintr-o altă relație, însă ea nu a acceptat să meargă după el.

Adriana Bahmuțeanu a preferat să rămână în România, aproape de copiii ei și ai lui Silviu Prigoană, și, în plus, ea are și o carieră aici. Așa că George Restivan a părăsit America pentru vedetă, și-a adus și copilul cu el, însă mama a rămas în America.

Adriana Bahmuțeanu: „Discuțiile și deciziile pe care le luăm, le luăm doar noi doi”

Invitată într-o emisiune online, vedeta a spus că deciziile în cuplu le ia numai împreună cu partenerul, nimeni nu are voie să intervină între ei. „Discuțiile și deciziile pe care le luăm, le luăm doar noi doi. Au fost momente de-a lungul timpului când diverse persoane din familia noastră sau din cunoscuții noștri și-au dorit să intre între noi și să ne dea sfaturile cele mai competente.

În momentele alea am pus stop și le-am zis în față! Stop! Eu cu el decidem, nu voi, voi vedeți-vă de viața voastră. Uite așa! Nu ai voie să-mi spui ce să fac și ce să nu fac. E greșeala mea dacă o fi vreo greșeală și capul nostru de pereți, nu vă băgați. Au fost și discuții dacă să vină George în România sau sau nu. I-am spus foarte clar: «Băi, George, uite care e treaba. Eu nu pot să vin cu tine în America, eu aici am job și aici am copiii»”, a explicat vedeta, conform wowbiz.ro.

„Pentru soacra mea a fost un șoc să-i plece băiatul”

Adriana Bahmuțeanu a mai adăugat și faptul că pentru soacra ei a fost un șoc ca George Restivan să se mute definitiv în România. „Mai greu, de exemplu, și spun lucrul ăsta fără niciun fel de resentiment, a fost pentru mama lui, pentru soacra mea, să înțeleagă lucrurile astea, pentru că a fost un șoc să-i plece băiatul într-un timp atât de scurt și să se mute în România.

Eu înțeleg, e o femeie în vârstă și a rămas singură. Am fost alături de ea cât am putut de mult, am stat pe video, i-am explicat, i-am spus diverse lucruri, i-am spus inclusiv faptul… Zic: «Tu te uiți la mine? Păi tu crezi că aș fi stat cu tine în casă? Păi ne scoteam ochii». De ce? Pentru că fiecare femeie dorește să fie șefă în propria bucătărie, să aibă teritoriul ei”, a mai zis ea.

Adriana Bahmuțeanu: „Eu sunt mult prea independentă și m-am învățat de mult timp să fiu propriul meu stăpân”

Și a continuat, lăudându-și soacra care, până în final, a înțeles că a fost mai bine ca George Restivan să se mute în România și Adriana Bahmuțeanu să nu plece în America. „I-am și explicat lucrurile astea și le-a înțeles coana Vichi și îi mulțumesc. E o femeie deschisă la minte, care a înțeles că până la urmă e mai bine așa decât să fi ajuns eu în America să ne fi scos ochii într-o bucătărie.

E clar că ne scoteam ochii, îți dai seama, da? E clar că nu ne-am fi înțeles. George ar fi trebuit să fie la mijloc și să împace capra cu varza. Eu sunt mult prea independentă și m-am învățat de mult timp să fiu propriul meu stăpân și nu mai dau înapoi”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu în emisiunea „Online Story”.

De curând, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cununat religios la o mănăstire din Ucraina. În viitorul apropiat, ei au de gând să facă și cununia civilă, dar și o petrecere mare de nuntă.

