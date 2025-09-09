Adriana Bahmuțeanu se căsătorește cu George Restivan. Cununia civilă are loc pe 2 octombrie

După o perioadă marcată de despărțiri și împăcări, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să își unească destinele. Nunta este deja programată, iar planurile merg mai departe, chiar dacă jurnalista trece printr-o mare tragedie. Luni, 8 septembrie 2025, mama sa, Petruța Toma, s-a stins din viață, la doar câteva săptămâni după ce a suferit un accident vascular cerebral.

La finalul lunii iulie, Petruța Toma fusese transportată de urgență la Spitalul Fundeni din Capitală, unde a fost internată pe secția de neurologie. Medicii au considerat starea gravă încă de la început, iar familia a sperat până în ultima clipă la o minune.

George Restivan se întoarce în România să fie alături de Adriana Bahmuțeanu

La scurt timp după deces, George Restivan a făcut primele declarații. Aflat în prezent în America, acesta a transmis că urmează să ajungă în România în următoarele zile și a confirmat că nunta va avea loc conform planului. Pe 2 octombrie 2025, cei doi vor spune „DA” în fața ofițerului stării civile, urmând ca apoi să aibă loc și cununia religioasă.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana.

Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungeam, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (…) Am stabilit niște detalii cu Adriana (…)

Facem cununia civilă pe 2 octombrie, aia nu se schimbă și avem biletele cumpărate. Facem și nunta (…) Soacra a murit de supărare, nu a apucat să își vadă nepoții (…) Mă doare foarte mult pentru Adriana”, a declarat George Restivan, la Un Show Păcătos.

Astfel, pentru Adriana Bahmuțeanu, următoarea perioadă va fi una plină de emoții contrastante: bucuria pasului către o nouă viață și durerea pierderii celui mai important sprijin din copilărie.

