Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”

Clipe grele pentru Adriana Bahmuțeanu. Mama vedetei s-a stins din viață, după ce în ultimele săptămâni s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Vestea tristă a fost făcută publică de sora sa, Anca Toma, care i-a adus un ultim omagiu printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare: „Dumnezeu să te ierte, mama mea frumoasă”.

Pe 29 iulie, mama Adrianei Bahmuțeanu a suferit un accident vascular cerebral chiar în ziua în care ar fi trebuit să se prezinte la tribunal, având termen în procesul prin care cerea să își poată vedea nepoții. De atunci, starea ei de sănătate s-a deteriorat treptat, iar dorința de a-și strânge copiii fiicei sale în brațe a rămas neîmplinită.

Copiii Adrianei Bahmuțeanu au refuzat să-și vadă bunica

Recent, instanța îi dăduse câștig de cauză, stabilind că femeia avea dreptul să petreacă timp cu nepoții în prima și a treia duminică din fiecare lună, în anumite sărbători religioase și în vacanța de vară. De asemenea, decizia prevedea comunicare video săptămânală și posibilitatea contactului telefonic. Totuși, cei doi băieți ar fi refuzat să vorbească sau să își vadă bunica.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit zilele trecute cu durere despre suferința mamei sale, pe care a descris-o drept o femeie demnă, care a iubit-o necondiționat și a rămas un sprijin tăcut de-a lungul vieții.

Vedeta urmează să se căsătorească pe 2 octombrie cu George Restivan, însă bucuria acestui pas important este acum umbrită de pierderea mamei sale.

Mesajul transmis de Adriana Bahmuțeanu, după moartea mamei sale

„Mama mea bună și inimoasă s-a dus în lumină, astăzi, la zi mare, la Nașterea Maicii Domnului!

Cu inima frântă de supărare și cu neputința că nu poate muta munții din loc, așa cum o făcea de obicei!

Mama a suferit în tăcere, a păstrat pentru ea toată durerea sufletului și a avut mereu o vorbă bună pentru noi! Chiar și în momentele cele mai dureroase tot găsea puterea să mai zâmbească!

Mama e începutul tuturor poveștilor noastre. E prima voce pe care o auzim, primul braț care ne strânge, primul zâmbet care ne luminează viața.

Când îți privești mama, îți privești de fapt rădăcinile, temelia, izvorul de iubire din care ai prins viață.

Și totuși, câteodată uităm… Uităm să-i spunem un simplu «mulțumesc», uităm să-i arătăm că prețuim fiecare sacrificiu pe care l-a făcut pentru noi.

Ea a renunțat la nopți de somn, la visurile ei, la liniștea ei, doar pentru ca noi să putem merge înainte.

O mamă tace, rabdă și iubește dincolo de cuvinte. Și chiar și atunci când o doare, ea zâmbește pentru tine.

Ceea ce oferi mamei tale – respect, răbdare, bunătate sau nepăsare – este ceea ce viața îți va așeza înapoi în drum.

Nu uita niciodată că nimeni nu te va iubi mai sincer decât ea.

Nimeni nu se va bucura mai mult de reușitele tale și nimeni nu va plânge mai adânc la căderile tale.

Și totuși, mama nu cere nimic… doar să fii bine.

De aceea, nu lăsa ziua să treacă fără să-i spui un cuvânt bun.

Nu aștepta să o suni «mâine», pentru că ziua de mâine nu este promisă nimănui.

Atinge-i mâna, privește-i ochii și înțelege că acolo se află cea mai curată formă de iubire.

O mamă nu se uită niciodată, dar se poate pierde prea repede.

Și atunci rămâi cu golul, cu regretele și cu dorul care nu se mai vindecă.

Ai grijă cum te porți cu mama ta, pentru că în ochii ei se află binecuvântarea vieții tale.

Când o faci să plângă, lacrimile ei se întorc în pașii tăi.

Când o faci să zâmbească, lumina din ochii ei îți va lumina drumul în cele mai grele momente.

Iubește-ți mama azi, acum, cât o mai ai lângă tine.

Căci așa cum îți vei cinsti mama, așa te va cinsti și viața.

Drum lin în lumină, mama mea bună!

Dumnezeu să te odihnească!”, a fost mesajul transmis de Adriana Bahmuțeanu.

