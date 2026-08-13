După câteva zile de tăcere în care s-a concentrat pe refacere și pe îngrijirea fetiței, cântăreața a decis să împărtășească cu comunitatea sa din mediul online experiența prin care a trecut.

Complicații după naștere și 24 de ore la Terapie Intensivă

Pe Instagram Story, artista a dezvăluit că procesul nașterii nu a fost unul lipsit de riscuri. Alexandra Stan a suferit o operație de cezariană dificilă și a petrecut 24 de ore la Terapie Intensivă pentru monitorizare continuă.

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„Ia uite, Sorana! A venit Oana și după o operație de cezariană cu complicații și 24h la Terapie Intensivă, asta este primul muls! Apropo de importanța consultanței în lactație și dovada vie că răbdarea și implicarea consultantului face minuni!”, a mărturisit Alexandra Stan în mediul online.

Vedeta a reușit să depășească primele obstacole cu sprijinul cadrelor medicale și al specialiștilor care i-au fost alături.

Mesaj plin de recunoștință pentru familie și echipa medicală

Pe lângă detaliile legate de starea sa de sănătate, artista a publicat și o imagine emoționantă cu partenerul său, Ștefan Oprea, care își ține fetița la piept. Alexandra Stan a ținut să mulțumească public tuturor celor care au ajutat-o să depășească această încercare grea.

„Salutare, tuturor! Vă mulțumesc pentru că ne respectați intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație grea, dar cu ajutorul medicilor mei, al familiei mele și cu voia lui Dumnezeu, suntem cu toții aici. Sănătoși și pregătiți pentru această nouă provocare! Abia aștept să vă povestesc mai multe despre asta curând! Tot ce știu este că nu aș fi putut reuși fără tine! Ștefan, sunt recunoscătoare!”, a transmis cântăreața.

Deși starea sa necesită în continuare odihnă și recuperare, Alexandra Stan le-a dat asigurări celor care o urmăresc că atât ea, cât și bebelușul sunt în afara oricărui pericol și sunt pregătiți pentru noul capitol din viața de familie.

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