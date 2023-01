Anul 2023 a început cu o vacanță pentru Alexia Eram și Mario Fresh. Cei doi au ales să călătorească în Bali, Indonezia. După un an plin de muncă și multe proiecte, aceștia au simțit nevoia de o vacanță, unde să stea departe de agitație.

După un zbor lung și o escală în Doha, Alexia Eram și Mario Fresh au ajuns în Bali. Fiica Andreei Esca a postat primele imagini din hotelul spectaculos în care s-au cazat. Cei doi au ajuns foarte târziu, astfel că primul lucru pe care au ales să-l facă a fost să doarmă pentru a se odihni și a se bucura din plin de vacanță.

„Am ajuns. Suntem rupți de oboseală! Revenim mâine”, a transmis fiica prezentatoarei de la PRO TV.

De Revelion, Mario Fresh a avut concert la munte, iar Alexia l-a însoțit. Ulterior, cei doi au petrecut în club noaptea dintre ani.

De Crăciun, Alexia Eram și tânărul artist nu au fost împreună. Cântărețul a fost la Iași cu părinții săi, iar iubita sa a plecat în vacanță, în Statele Unite ale Americii, alături de familia sa.

Mario Fresh a explicat care a fost motivul pentru care nu și-a însoțit iubita în vacanța din New York. „Extraordinar de liniștit (n.r. cum a petrecut Crăciunul), cu familia la Iași. De Revelion voi avea concert la Codlea. Nu am mers cu Alexia la New York că nu am apucat să-mi iau viza de America, nu e tocmai ușor să iei o viză atât de repede și ne-am gândit pe ultimul moment”, a spus Mario Fresh, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Recomandări Mașina unei femei în scaun cu rotile a fost ridicată de polițiștii de pe locul pentru persoanele cu dizabilități, la Constanța

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Alexia Eram și Mario Fresh au fost separați două luni

Mario Fresh și Alexia Eram sunt împreună de 6 ani, iar cântărețul a recunoscut că a fost despărțit timp de două luni de iubita lui. Invitat la podcastul lui Damian Drăghici, artistul a făcut declarații neașteptate despre relația cu fiica Andreei Esca.

„Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut. Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine, ori la ea. De exemplu, vara trecută, am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit. Nu există, eu nu înțeleg oamenii care o duc mult mai departe de realitate. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, a declarat Mario Fresh pe YouTube.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ronaldo și Georgina Rodriguez, o relație ca și încheiată? Presa din Spania anunță care ar fi fost motivul, ce s-a întâmplat de Crăciun

Playtech.ro ȘOC! Pensia pe care o lua actorul Mitică Popescu după o viață pe scenă. Suma este ULUITOARE

Viva.ro Ce i-a spus Mitică Popescu lui Valentin Teodosiu, cu puțin timp înainte să moară: 'Am...'

Observatornews.ro Mașina unei femei în scaun cu rotile, ridicată de Poliția Locală Constanța din parcarea unui supermarket. "Fix a mea e luată, mă! Care are semn, regulamentar"

Știrileprotv.ro O femeie din Brazilia a fost ucisă pe plajă de artificiile care i-au rămas blocate în haine. A murit sub privirile familiei

FANATIK.RO Simona Secrier, 3 ani de la moartea lui Mihai Constantinescu: “Durerea se transformă într-un dor imens”

Orangesport.ro Gigi Becali a fost trimis în judecată! Imaginea din momentul în care a săvârşit fapta care se pedepseşte inclusiv cu până la trei ani de închisoare | FOTO

HOROSCOP Horoscop 4 ianuarie 2023. Gemenii prind curaj și privesc cu mai multă seninătate spre viitor, chiar dacă nu știu ce îi așteaptă

PUBLICITATE Proiecte de cercetare și inovație susținute de medici români de excepție