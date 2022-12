De când Medana a apărut în viața lui, Alin Oprea este complet schimbat. Cântărețul spune că de când a început noua relație are parte numai de momente frumoase în viața lui. Într-un interviu pentru ciao.ro, Alin Oprea a povestit despre povestea de dragoste pe care o trăiește deja de trei ani.

„De când am întâlnit-o pe Medana, noi mereu am avut momente fericite în viața noastră. Cererea în căsătorie și pasul care urmează este într-adevăr un moment unic, dorit, visat încă de la început și asumat. Momentul cererii în căsătorie a fost emoționant și cu siguranță ne vom aminti toată viața cu drag de el”, a spus cântărețul.

Recent, Alin Oprea a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în Italia, în fața a peste 1.000 de oameni. Medana nu se aștepta să fie cerută în căsătorie tocmai atunci. „Medana a fost luată prin surprindere, nu bănuia absolut nimic în acel moment, tocmai de aceea bucuria ei a și fost mult mai mare”, a spus artistul.

„De când a apărut ea în viața mea, înțeleg și eu în sfârșit ce înseamnă să trăiești cu adevărat”

Este convins că Medana este femeia care i-a schimbat viața și susține că acum este mai fericit ca niciodată. În urma divorțului de Larisa, copiii săi nu-i mai vorbesc și și-au susținut mama.

„Îi sunt recunoscător în proporție de 100% pentru că de când a apărut ea în viața mea, înțeleg și eu în sfârșit ce înseamnă să trăiești cu adevărat, să te bucuri de viață dar mai ales de viața în doi care este extraordinară dacă ai alături partenerul potrivit ție”, a declarat Alin Oprea.

Alin Oprea și Medana formează un cuplu din anul 2019, iar artistul a spus ce l-a atras la iubita lui încă de la început.

„Ne cunoaștem din 2019, iar legat de ceea ce mă atrage la ea a fost încă de la început frumusețea, inteligența și personalitatea puternică pe care o are”, a spus artistul.

Nunta acestora va avea loc anul următor și au ales trei perechi de nași pentru a-i cununa. „Despre nuntă în acest moment puteți afla doar întrebarea numărul trei, referitoare la nași. Da, ei sunt cunoscuți și vor fi mai multe perechi”, spune Alin Oprea. Se pare că unul dintre nași va fi Axinte, așa cum au precizat pe rețelele de socializare.

„Sincer nu mă așteptam să o facă în public”

Viitoarea soție a lui Alin Oprea nu se aștepta să fie cerută în căsătorie la Milano. Medana a observat că Alin era tot mai interesat de mărimea pe care o are la inele, însă nu știa când îi va oferi chiar el bijuteria.

„Sincer nu mă așteptam să o facă în public, suspectam că va face asta în doi, la Paris, pentru că încă de acasă vedeam că e preocupat de mărimea inelelor mele pe care le purtam pe degetul inelar. Când am văzut că am plecat din Paris, am plecat și din Nisa, m-am gândit că va veni cu propunerea când vom ajunge din nou acasă. M-a luat prin surprindere și m-a cerut de soție când nici nu mă așteptam”, a mai spus Medana pentru Spynews.

Când Alin Oprea a întrebat-o dacă vrea să fie soția lui, Medana s-a emoționat foarte tare. Partenera cântărețului susține că a trăit un moment unic în viața ei.

„Momentul a fost plin de emoție și încântare sufletească atât pentru noi, cât și pentru toți cei prezenți care s-au bucurat sincer de fericirea noastră. Vedeam atâtea femei plângând, cu telefoanele în mână, filmând momentul, încât am rămas fără cuvinte. E o emoție care nu poate fi descrisă, poate fi doar simțită și trăită”, a mai zis ea.

