Ieșirea din rutina zilnică i-a oferit ocazia să exploreze o zonă aproape sălbatică din Grecia, unde numărul redus de localnici și cadrul natural spectaculos creează o atmosferă unică de liniște și deconectare.

Alina Pușcaș, escapadă pe insula cu o singură tavernă

Pasionată de călătorii și mereu în căutare de locuri speciale, vedeta a ținut să le arate celor care o urmăresc pe rețelele de socializare particularitățile acestui loc izolat. Printre aspectele cele mai surprinzătoare se numără populația extrem de redusă a insulei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Pe lângă peisajele care îți taie respirația, apa de o claritate ieșită din comun a fost unul dintre punctele de atracție principale care au fascinat-o pe prezentatoare încă din primele momente ale sosirii.

„Vă spuneam ieri că o să ajungem pe o insulă cu doar 14 locuitori permanenți. Hai să v-o arăt. Și tot aici apa este absolut minunată. Bineînțeles că v-am arătat doar o parte din insulă. Pe partea cealaltă este și singura tavernă la care o să ajungem diseară, o să filmez și pe aceea”, a povestit Alina Pușcaș pe pagina sa de Instagram.

Vedeta a promis că va continua să își țină comunitatea la curent cu detaliile din această călătorie, urmând să arate și atmosfera de la singura tavernă, un punct de întâlnire simbolic pentru cei câțiva localnici și puținii vizitatori ai insulei.

Ce trebuie să știi despre insula Arkoi

Destinația spectaculoasă unde a ajuns Alina Pușcaș împreună cu soțul și copiii este insula Arkoi, o mică așezare grecească situată în Arhipelagul Dodecanez, în partea de est a Mării Egee, aflată în imediata apropiere a insulei Patmos. Cu o suprafață de doar aproximativ 6,7 kilometri pătrați, mica insulă este recunoscută pentru peisajele sale aride, golfurile cu apă de cristal și liniștea deplină pe care o oferă vizitatorilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE