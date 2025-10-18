Anda Adam a cedat nervos la „Asia Express” 2025. „Eu nu mai pot. Îi urăsc din tot sufletul meu”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ediția 22 din Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată pe 14 octombrie 2025, a fost una plină de adrenalină și emoții puternice. Concurenții au trecut prin probe inspirate din viața soldaților vietnamezi, au tras cu arma, au salvat victime și au descoperit povești cutremurătoare din timpul războiului. În timpul probei, Anda Adam a răbufnit.

„Eu nu mai pot. Uită-te că sunt plină de nisip și îmi alunecă mâinile. Nu mai pot. Nici cu pantalonii ăștia nu pot să pășesc. Nu mi se pare deloc corect. Uită-te că sunt la genunchi. Ai mei sunt la genunchi. Nu e normal. (…) Am avut o treabă cu pantalonii de pe mine, să îi bag în comisie, să le explic că nu e frumos ca fundul meu să nu intre în ei. Îmi venea să-i rup. Am urât efectiv pantalonii ăștia de pe mine. Îi urăsc din tot sufletul meu. Eu îi aveam în vine, nu puteam să fac pasul, asta încerc să-ți zic”, i-a spus Anda Adam lui Joseph Adam, printre lacrimi.

„Când am văzut că acum e pantă și trebuie să urcăm după ce am coborât, efectiv mi s-a făcut rău. Eu nu vedeam rezolvare la proba asta”, a spus cântăreața la testimonial.

„Ți-am zis și azi dimineață să nu-i pui. Ai zis tu să-i pui. Dacă se zice „du-te goală” tu mergi goală și îți îmgreunezi toată ziua că așa ți s-a zis”, a fost replica lui Joseph, la Antena 1.

