Pentru Anda Adam, cea mai mare satisfacție după o perioadă de muncă nu este o pauză de relaxare, ci un bun palpabil, așa că, de ceva vreme, pune ban pe ban ca să se recompenseze pentru munca depusă în ultimii ani.

„Vreau să fac o aroganță la începutul anului, chiar mi-am propus o aroganță foarte mare. Muncesc din greu să pot să mi-o permit, pentru că simt că o merit. După atâția ani de muncă, chiar simt că este momentul. Este un vis de-al meu de când eram mult mai tânără și sper ca, anul viitor, să-l pun în aplicare”, ne-a povestit Anda, care a fost nevoită să renunțe la a-și mai cumpăra pantofi, o altă mare pasiune de-ale ei, pentru a strânge suma pentru mașină. “Doresc să-mi achiziționez o mașină pe care mi-o doresc enorm. Nu mi-au lipsit niciodată mașinile, dar ce vreau acum e maximum de ce mi-aș putea dori. Am slăbiciunea asta, îmi plac mașinile extrem de mult. Mașinile și pantofii. Am sute de perechi de pantofi. Chiar azi (n.r. – miercuri) mi-am mai achiziționat încă 5 perechi, adică am și eu obsesiile mele. Am zis să mă rețin puțin de la pantofi, ca să strângem bani pentru mașina pe care vreau să mi-o cumpăr, că e destul de scumpă”.

Întâi mașina și apoi casa

Deși casa în care locuiește a devenit neîncăpătoare, Anda Adam vrea mai întâi să-și satisfacă dorința de a avea o mașină foarte scumpă, achiziționarea unei case mai mari fiind pe plan secund. „La un moment dat, o să fie nevoie să schimb și casa, pentru că nu vor mai avea loc toate obiectele în ea. Ca atare, prima oară luăm mașina, după care ne gândim la mutarea într-o locuință mai mare”.

