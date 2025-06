Regizat de Alex Ceaușu, videoclipul este o adevărată sărbătoare a culorii, dansului și bunei dispoziții. Cu o estetică retro-pop, cadre pline de energie și o poveste care respiră libertate, clipul „Dulce amară” captează perfect vibe-ul piesei – dulce, nostalgic și, în același timp, irezistibil de fresh. Totul este pus în mișcare de chimia dintre Andra și Arsenium, care se completează perfect și pe ecran.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Când am ascultat-o prima dată, am știut că e genul de melodie pe care mi-ar plăcea s-o ascult cu geamul deschis, în drum spre mare. Mă bucur tare că o lansez împreună cu Arsenium, un artist care a făcut istorie cu trupa O-Zone și care aduce mereu energie și un vibe bun. Este genul de melodie pe care o asculți o dată și vrei s-o mai pui o dată. Și încă o dată”, a spus Andra.

„Dulce amară” are acel ceva care te prinde – un strop de nostalgie, un ritm care te ridică de pe scaun și acum, cu acest videoclip super dinamic, devine cu adevărat piesa care domină vara.

Recomandări Cazul bărbatului răpit pe stradă în Timișoara pentru a fi forțat să cerșească la Cluj-Napoca. Fugise de abuzatori din Franța în România

„Clipul e fix așa cum ni l-am imaginat: colorat, fresh, cu atmosferă de vacanță. Andra e incredibilă, iar vibe-ul general e unul care sper să ajungă la toți”, a afirmat Arsenium.

Este prima piesă a celor doi împreună, dar e clar că echipa funcționează perfect. Andra – una dintre cele mai iubite artiste din țară – și Arsenium – fost membru O-Zone, legendă cu „Dragostea din tei” – au reușit să creeze un single care îți rămâne în cap și în playlist. Piesa este deja disponibilă pe toate platformele de streaming, iar videoclipul poate fi vizionat pe canalul de YouTube al Andrei.

„Este o piesă specială, frumoasă, sinceră. Chiar dacă se numește «Dulce amară», gustul pe care ți-l lasă este foarte dulce. Mă bucur că i-a plăcut Andrei și că a acceptat această colaborare. Piesa a devenit și mai luminoasă cu vocea ei superbă. De abia așteptăm să cântam și să dansăm împreună vara asta”, a încheiat Arsenium.