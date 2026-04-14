Recent, Andra Gogan a dezvăluit că a semnat un parteneriat cu PRO TV, astfel că trilogia „Sirenele”, producție filmată în cinci țări, care are o coloană sonoră cu peste 300 de melodii, a ajuns în luna aprilie pe VOYO, platformă deținută de postul din Pache Protopopescu.

Trilogia „Sirenele" se vede pe VOYO

Toate cele trei filme din serie („Sirenele 1: Secretul Medalionului”, „Sirenele 2: Insula Misterioasă” și „Sirenele 3: Legenda Coroanei”) sunt disponibile pe platformă, oferind publicului ocazia de a urmări întreaga poveste. Mai mult decât atât, producțiile „Sirenele 2: Insula Misterioasă” și „Sirenele 3: Legenda Coroanei” se văd exclusiv pe VOYO.

Trilogia „Sirenele” spune povestea a trei adolescente aparent obișnuite, care ascund un secret extraordinar: sunt sirene! Viața lor se schimbă radical atunci când identitatea lor este expusă în mediul online, declanșând o serie de evenimente care le forțează să pornească într-o călătorie plină de pericole, descoperiri și decizii imposibile.

„Sunt extrem de fericită că trilogia «Sirenele» este în sfârșit disponibilă pentru toată lumea. Am creat aceste filme cu tot dragul pentru publicul tânăr, pentru a aduce nostalgia și fericirea pe care o aveam noi când eram de vârsta lor și ne uitam la televizor.

Toată lumea ar trebui să vadă trilogia «Sirenele», pentru a vedea cea mai frumoasă producție fantastică făcută de doi tineri români pasionați. Cele mai multe efecte speciale din România, coloana sonoră originală cu peste 300 de melodii, cadre subacvatice și acțiune filmată în 5 țări”, a spus Andra Gogan.

Ce se întâmplă în cele trei filme lansate de Andra Gogan

În „Sirenele 1: Secretul Medalionului”, cele trei prietene încearcă să-și ascundă puterile magice în timp ce se confruntă cu provocările vieții de liceu. Odată ce secretul lor este dezvăluit pe social media, ele pornesc într-o aventură spre o insulă misterioasă, sperând să găsească o cale de a renunța la puterile lor.

Cea de-a doua parte, „Sirenele 2: Insula Misterioasă”, le duce pe protagoniste pe o insula enigmatică, unde descoperă că renunțarea la magie nu este atât de simplă pe cât părea. Pericole noi apar, iar cei care le vânează sunt mai aproape ca niciodată, forțându-le să își descopere noi resurse interioare.

În „Sirenele 3: Legenda Coroanei”, miza devine și mai mare. Cele trei sirene descoperă legenda unei coroane fermecate capabile să îndeplinească orice dorință, însă aceasta ascunde un secret întunecat care le poate schimba destinul pentru totdeauna.

Distribuția reunește nume importante ale industriei de film și televiziune din România, aducând la viață o poveste spectaculoasă despre prietenie, curaj și identitate: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu, Anca Sigartău, Ștefan Iancu, Constantin Cotimanis și George Pișteranu.

