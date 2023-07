La doar trei luni după ce a devenit mamă a doua oară, Andreea Antonescu s-a despărțit de Victor Vrînceanu. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că abia deveniseră părinți. Cântăreața a dat acum noi detalii despre separarea de jurnalist.

„Maturitatea emoțională este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, responsabilitatea de a clădi un caracter frumos. Valorile după care ne clădim acest caracter ne reprezintă, ne definesc. Iubirea, din punctul meu de vedere, nu există fără respect, bun simț și adevăr.

„Ca orice femeie, am nevoi și dorințe”

Ca orice femeie, am nevoi și dorințe. Țin mult la ele. Îmi place comunicarea deschisă în orice relație, de orice gen. Știu că orice se poate obține prin comunicare, vorbe frumoase, ton jos și blândețe. De multe ori ajungem să realizăm că vorbele de la început și faptele ulterioare nu duc în aceeași direcție. Atât am de spus”, a declara solista în podcastul „Te ascult”, moderat de Ilinca Vandici, potrivit unica.ro.

Și a continuat: „Concluzia pe care am tras-o este că trebuie să mă trezesc, să-mi dau seama ce merit, asta a trebuit eu să învăț. Am în continuare de lucrat la mine, ca orice persoană”.

Recomandări Bărbatul de 43 de ani din Tadjikistan care a ucis doi oameni în aeroportul din Chișinău era urmărit pentru că a răpit un director de bancă. Unde voia să ajungă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Traian va fi până la final unul dintre oamenii apropiați de sufletul meu”

Când vine vorba despre fostul ei soț, Traian Spak, Andreea Antonescu are numai cuvinte de laudă la adresa lui. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, iar oficial au divorțat anul trecut. Andreea Antonescu și Traian Spak au împreună o fetiță, pe nume Sienna, și au rămas în relații foarte bune de dragul ei.

„Traian este un om foarte bun. Îmi este prieten adevărat în continuare. Ne înțelegem bine, ne sfătuim, ne bucurăm unul pentru celălalt când e cazul, ne întristăm și încercăm să ne sfătuim în alte situații. E un om care merită. Întotdeauna a vorbit frumos cu și despre mine. A vorbit calm. E un om pe care îl respect mult și care, sunt convinsă, va fi până la final unul dintre oamenii apropiați de sufletul meu”, a mai spus Andreea.

Vedeta a avut grijă ca fiica ei cea mare să nu simtă nicio clipă lipsa tatălui. Sienna are o relație foarte bună cu ambii părinți și știe că este foarte iubită de ei.

Recomandări REPORTAJ. Cinci ani de la accidentul de microbuz din Ungaria în care au murit 9 români. Viața familiilor lăsate în urmă e în continuare legată de drumul hameiului

„Și eu și Traian vorbim în permanență cu Sienna. Îi spunem că orice ar fi e iubită de amândoi. Sienna simte asta. Știe cât de mult înseamnă pentru noi cuvântul familie și se simte iubită și protejată. Sienna este un copil spiritual, blând și cu foarte mult bun simț”, a completat.

„Nu am fi vrut după 14 ani să murdărim cu lucruri mici”

Întrebată despre motivul divorțului, Andreea Antonescu a spus că nu și-ar fi dorit ca mariajul ei să fie „murdărit cu lucruri mici”. Cei doi locuiau la mii de kilometri distanță. Traian Spak s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, în timp ce Andreea Antonescu a decis să se întoarcă în România.

„Nu știu ce rezervă viitorul și n-am știut vreodată. Ba mai mult, viața m-a învățat ca niciodată să nu spun niciodată. Pot să-ți spun strict ce-am făcut până în momentul acesta, ce poate mi-ar plăcea să se întâmple, dar știu că și aici intervine Dumnezeu și spun: ok, las în voia Ta, pentru că știi mai bine pentru mine.

Recomandări Reacții dure pentru Putin din China, după revolta lui Prigojin: „Nu se poate ști dacă opiniile rușilor și ale conducătorilor lor sunt sincere. Se bazează adesea pe lăcomie financiară”

Noi am fost sinceri unul față de celălalt încă de la început, și pentru că noi am avut o relație construită pe respect, bun simț, iubire și n-am fi vrut, ținând cont de faptul că eram pe două continente separate, nu am fi vrut după 14 ani să murdărim cu lucruri mici”, a dezvăluit Andreea Antonescu, în cadrul podcast-ului „Te ascult”, moderat de Ilinca Vandici.

Playtech.ro Gestul uluitor făcut de Putin faţă de o tânără care a vrut un selfie cu el! Imagini halucinante

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Animalul care poate rezista fără mâncare și doi ani de zile. E singurul din lume și te sperie imediat cum îl vezi

Știrileprotv.ro Ce escrocherii făcea „Il Capo di tutti capi”, șeful de la RAR Grivița care nu fusese niciodată angajat al instituției

Observatornews.ro Cod galben de furtuni, vijelii şi grindină în mai multe judeţe din ţară. Zonele vizate de avertizare

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro 'Nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă, generos'. Corina Caragea, pusă la zid pentru vacanțele dese. Ce mesaj le transmite cârcotașilor