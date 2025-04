Potrivit informațiilor oferite de Viviana Sposub, ea și George Burcea nu mai sunt împreună de aproximativ șase luni, însă nu au dorit să vorbească până acum despre acest lucru.

La scurt timp după ce fosta vedetă TV a confirmat despărțirea de actor, George Burcea a vorbit despre relația pe care o are cu Andreea Bălan în prezent, afirmând că totul a intrat în normalitate și își poate vedea oricând fetițele.

Ce a spus despre divorțul de George Burcea

Apoi, într-un interviu pe care l-a acordat în Cancan, cântăreața a oferit și ea noi detalii despre divorțul de George Burcea, afirmând că a avut nevoie de terapie după ce s-a despărțit de actor.

„Nu avem cum să iubim pe cineva, dacă nu ne iubim pe noi, dacă nu ai energia să știi că tu meriți asta. Nu avem cum să respectăm pe cineva, dacă nu ne respectăm pe noi. Femeia trebuie să spună «Stop», indiferent că are copii sau nu, și să ceară ajutor. Din orice situația se poate pleca. Am avut o copilărie foarte grea. Dar am reușit, când am văzut la un moment dat în viață că trăiesc cu invidie și cu mai puțină iubire, că mi se repetă anumite paternuri, anumite lucruri din copilărie, pe care nu mi le doresc.

Atunci am zis «Stop», că trebuie să mă conectez cu mine și să văd de ce repet aceleași greșeli, de ce nu atrag oameni potriviți. De ce erau similitudini între acești bărbați, unul, doi, trei, cu tatăl meu. Înseamnă că eu retrăiesc ceva. Și am folosit rețelele sociale ca să învăț. Am căutat în mine și am lucrat. Am fost nu doar la unu, ci la doi terapeuți. Abia după divorț, când am înțeles ce trebuie să fac, m-am vindecat. Și abia atunci am reușit să atrag persoana potrivită”, a spus Andreea Bălan pentru sursa citată.

Andreea Bălan a semnat cu TVR

Cântăreața nu a făcut schimbări doar în viața personală, acolo unde în prezent se iubește cu Victor Cornea, ci și în cariera profesională. Andreea Bălan a plecat anul trecut de la Antena 1, iar după ce de Revelion a apărut la PRO TV, acum ea a semnat cu TVR, prima televiziune la care a apărut vreodată.

Mai mult decât atât, Andreea Bălan va juca și în filmul „Un weekend criminal”, care este o comedie românească în care mai apar Iuliana Beregoi, Tzancă Uraganu și Cristian Porcari.

