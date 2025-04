După ce Viviana Sposub a confirmat faptul că ea și actorul nu mai formează un cuplu, George Burcea a făcut declarații despre relația pe care o are în prezent cu Andreea Bălan. Actorul este fericit că poate să petreacă timp cu fetițele oricât și oricând își dorește. El a precizat că are o relație bună cu mama fetelor sale.

„Cât de mult timp se poate, în condițiile tale, mă refer strict la joburi. (…) Slavă Cerului că suntem bine și că pot să stau cu ele, pot să mă joc cu ele, pot să le iau când vreau, pot să le duc când vreau, e foarte bine. Am intrat în normalitate. E bine, s-a rezolvat cu totul. Și noi adulții între noi, toate s-au rezolvat”, a declarat George Burcea, în emisiunea Viața fără filtru, potrivit Spynews.

Viviana Sposub a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare vestea că ea și George Burcea nu mai formează un cuplu. Relația șor s-a încheiat în urmă cu șase luni, însă, până acum niciunul nu a vorbit despre asta.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a declarat Viviana Sposub, pe rețelele de socializare.

