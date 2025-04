La finalul anului trecut, Andreea Bălan anunța că părăsește definitiv masa juraților de la „Te cunosc de undeva!”, punând capăt unei colaborări de lungă durată cu Antena 1. Însă pauza nu a durat prea mult. Vedeta se reîntoarce în televiziune, de data aceasta chiar la postul unde și-a făcut debutul artistic, TVR 1, marcând astfel un moment cu o puternică încărcătură emoțională.

De ce a acceptat Andreea Bălan colaborarea cu TVR

„Ador copiii! Și eu, de multe ori, mă simt și mă port ca un copil. Și ador să îi vad cântând, performând melodii frumoase. Totodată, cred că «meseria» de jurat mi se potrivește, deoarece eu sunt o jurată empatică și iubitoare. Și eu am început să cânt la TVR, acum 30 de ani, la emisiunile pentru copii. Și pe mine m-au ajutat să devin ceea ce sunt azi.

E frumos la urmărești copii talentați cum interpretează diferite momente muncite și să simți emoția și inocența lor. E un spectacol diferit față de cele cu adulți. Când eram micuță și am mers la concursuri pentru copii, am câștigat tot felul de premii care m-au impulsionat să merg mai departe. Mai târziu, am câștigat și «Dansez pentru tine», plus medalia de argint în Mexic, iar laudele juriului m-au ajutat mereu.

La rândul meu, și eu am foarte mare grijă la ce spun când jurizez copii, deoarece vreau să îi impulsionez pe cei mici și vorbele mele să îi ajute”, a declarat Andreea Bălan.

Când va fi difuzată emisiunea „Vedeta familiei”

Începând din 20 aprilie, Andreea Bălan va putea fi văzută în fiecare duminică, de la ora 18:00, la masa juraților din cadrul sezonului 6 al emisiunii „Vedeta familiei”. Aceasta este o competiție dedicată micuților talentați, iar alături de Andreea se vor afla alți jurați cunoscuți: Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică. Emisiunea este prezentată de Florina Constantinescu.

Amintim că artista și-a făcut debutul în televiziune în 1994, în emisiunea „Ba Da, Ba Nu”, difuzată tot pe TVR 1, marcând începutul unei cariere muzicale și televizate de succes.

Revenirea Andreei Bălan la TVR 1 este așteptată cu entuziasm de fanii ei, dar și de publicul larg, iar „Vedeta familiei” promite să aducă emoție, talent și spectacol în fiecare ediție.

