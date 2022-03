În ediția de vineri, 18 martie, Andreea Perju a fost prezentă în platoul de la emisiunea „La Măruță”, unde a acceptat să participe la jocurile „Sosurile iuți”. Provocarea picantă presupune ca vedeta să răspundă întrebărilor scrise pe niște bilețele, iar dacă nu vor ca întrebarea să fie citită cu voce tare de prezentator trebuie să mănânce iute. Indiferent de situație, invitatul trebuie să răspundă întrebărilor, care de multe ori sunt destul de incomode, însă este alegerea lor dacă vor ca telespectatorii să afle ce scria pe bilețel.

De doi ani are Cătălin Măruță această rubrică în emisiune, iar acum a venit rândul ca Andreea Perju să participe la provocare. „Cred că este încăpățânată, egocentristă și un pic nerealistă cu felul meu de a mă raporta. Eu cu Giulia suntem prietene de când aveam vreo 16 ani. Nu suntem certate. Am încercat la un moment dat să facem un proiect împreună, care într-un final nu s-a concretizat cum ne-am gândit în primă fază. Asta nu înseamnă că ne-am certat. Am continuat separat ca să nu ajungem să ne certăm. Eu sunt foarte realistă. Era un proiect online. Eu când era în «Fetele marinarului» eram pe val. Când eram la «În puii mei» eram pe val. Eu veneam după trei ani în care mă concentrasem foarte mult pe restaurant, iar ea se vedea în Candy. Și i-am zis: «Băi, Giulia, noi suntem acum la nivelul ăsta. Hai să facem cu proiectul ăsta și să-l ducem unde trebuie»”, a povestit actrița la PRO TV.

Andreea Perju și Giulia Anghelescu au încercat să aibă un proiect împreună

În urmă cu câțiva ani, cele două erau de nedespărțit la evenimentele mondene la care participau. După neînțelegerile pe care le-au avut legate de proiectul comun, Andreea Perju și Giulia Anghelescu s-au îndepărtat, astfel că relația lor de prietenie nu a mai fost atât de strânsă.

Recomandări După concertul lui Putin de pe stadion au fost luate la vizionat fețele celor care nu s-au bucurat. „Căutările active la televizor au pornit deja”

„Avem viața la indigo. Ne-am găsit de mulţi, de prea mulți ani și ne-am gândit că dacă tot ne-am găsit de așa de mulți ani să și facem ceva împreună”, a declarat Andreea Perju în urmă cu câțiva ani. „Abordăm diverse subiecte, ne filmăm și împreună, și separat, dar de montat, montăm în episoade. Împreună”, spunea Perju, corectată imediat de Giulia, care și-a asumat în totalitate partea de montaj. „Mai mult eu. Eu montez, iar Andreea își dă cu părerea”, spunea amuzată cântăreața.

