Cântăreața a plecat la distracție în urmă cu câteva zile. Anna Lesko se află pe litoralul românesc încă din 29 aprilie, când a petrecut seara alături de prieteni într-un club cunoscut. Pe 30 aprilie, cântăreața a reluat distracția într-o altă locație, acolo unde a atras toate privirile cu ținuta aleasă.

Pe litoral, la mare, Anna Lesko a îmbrăcat un costum de baie verde neon, peste care a pus o rochie neagră, din plasă. Outfitul ei a fost completat de o haină din blană de culoare roz aprins. Așa s-a afișat și în fotografia distribuită pe rețelele de socializare.

Fanii s-au arătat încântați de apariția ei, i-au oferit aproximativ 2.000 de like-uri. Mulți dintre ei i-au făcut și complimente, i-au spus că e superbă și foarte sexy. Alții au remarcat ce siluetă are la 43 de ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Secretul siluetei Annei Lesko

Anna Lesko nu s-a îngrășat nici măcar pe perioada în care a fost însărcinată. Mulți se întreabă cum reușește să-și mențină silueta. „Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere.

Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât. Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp.

În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko pentru VIVA!

GSP.RO "Așa fac țăranii! Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Fotbalistul care i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro Decizia ȘOCANTĂ luată de Putin în Rusia. HALUCINANT! Nimeni nu mai credea că e posibil

Observatornews.ro Emilian a dat 120.000 de euro pentru o vilă într-un cartier rezidenţial de lângă Bucureşti. S-a trezit însă înconjurat de oi. "Cine a fost mai întâi: stâna sau casa?"

HOROSCOP Horoscop 1 mai 2022. Săgetătorii sunt cam aglomerați la muncă, ocupați până peste cap și acasă, ceea ce nu îi deranjează

Știrileprotv.ro Prețurile la mâncare au explodat în Vama Veche și Mamaia. Cât costă o ciorbă sau o shaorma

Orangesport.ro VIDEO | O sportivă rusă a avut un discurs şocant chiar în faţa lui Vladimir Putin. Episodul a făcut înconjurul lumii

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești